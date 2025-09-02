ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "สราวุธ ทรงศิวิไล" เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "สราวุธ ทรงศิวิไล" เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ประกาศ 30 สิงหาคม 2568
วันนี้(2ก.ย.)เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ระบุว่า
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายปัญญา อุดชาชน เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 นั้น ต่อมา นายปัญญา อุดชาชน ได้พ้นจากตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง เป็นเหตุให้ตำแหน่งว่างลง
บัดนี้ วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบนายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 200 (5) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 200 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายสราวุธ ทรงศิวิไล เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายมงคล สุระสัจจะ
ประธานวุฒิสภา