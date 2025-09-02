“ภูมิธรรม” ลั่นไม่จริง ภท.- ปชน.ร่วมตั้งรัฐบาล เลี่ยงตอบยุบสภา บอกให้เขาจับมือกันก่อนค่อยว่ากัน

“มท.อ้วน” ลั่น พรรคส้มแจ้งแล้วไม่จริง “ภท.- ปชน.” จับมือ เลี่ยงตอบ ยุบสภา! บอกให้เขาประกาศจับมือกันก่อนค่อยว่ากัน อย่าเพิ่งคิดไปไกล
วันนี้ (2 ก.ย.) เมื่อเวลา 17.25 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคประชาชนมีมติยกมือสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ว่า เขาเพิ่งแจ้งมาว่าไม่จริง ไม่มีการนัด ไม่มีการเจอ แล้วจะไปพูดในสิ่งที่เลื่อนลอย พรรคประชาชนเขาบอกแล้ว
เมื่อถามว่า พรรคประชาชน ระบุให้รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ในวันที่ 3 ก.ย.เท่านั้นก็จบ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ไม่แน่ เขาบอกไม่เกี่ยว ยังไม่ได้ตัดสินใจ เมื่อถามย้ำว่า ถ้าข่าวจับมือเป็นความจริง นายภูมิธรรม กล่าวว่า ไม่มีถ้า ไม่มีเป็นจริง
ผู้สื่อข่าวถามกรณีที่ นายสรวงศ์ เทียนทอง รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ว่าเริ่มกระบวนการยุบสภาแล้ว นายภูมิธรรม กล่าวว่า ก็บอกแล้วว่าเป็นขั้นตอนต่อไป แต่ต้องรอความชัดเจนก่อนว่าอะไรเป็นอะไร เมื่อถามย้ำว่าได้เตรียมยุบสภาหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ไม่เตรียม ยังไม่ได้เตรียม ผมบอกว่ายังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเลย
ให้เขาประกาศจับมือกันเมื่อไหร่แล้วค่อยมาว่ากัน
ผู้สื่อข่าวถามว่า หากพรรคประชาชน ประกาศจับมือกับภูมิใจไทยเมื่อไหร่จะยุบสภาทันที ใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า “ไม่ ยังไม่คิดอะไรเลย อย่าเพิ่งไปไกล