”สรวงศ์“ ช่วยย้ำ "อิ๊งค์" ไม่ลาออก ยกนิ้วโป้ง 2 ข้างบอกกำลังใจยังดี

รมว.ท่องเที่ยวฯ โต้กระแสข่าว ”แพทองธาร“ จ่อลาออก หลังพ.ร.บ.งบฯ ผ่านสภา ยกนิ้วโป้ง 2 ข้าง บอกกำลังใจยังดี
วันนี้ (12ส.ค.) นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เตรียมลาออกหากร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 ผ่านที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร จะส่งผลกระทบกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ ว่า ไม่มี วันนี้นายกรัฐมนตรีเองก็ยังมาร่วมทำบุญตักบาตร ยืนยันพรรคไม่ได้กังวล ไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้
ทั้งนี้ นายสรวงศ์ ยังยืนยันอีกว่า เรื่องดังกล่าวไม่ได้ทำให้ทางพรรคเพื่อไทยเสียกำลังใจ และกำลังใจยังดีอยู่ พร้อมยกนิ้วโป้ง 2 ข้าง