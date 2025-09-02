﻿“แม่ทัพกุ้ง” แจงช่วงนี้เดินสายเมืองกรุง เพราะว่างเว้นการรบ มีเวลาพบปะพูดคุยให้คนไทยรักกัน ย้ำไม่เล่นการเมืองแน่นอน

“แม่ทัพกุ้ง” แจงช่วงนี้เดินสายเมืองกรุง พบปะประชาชน เพราะว่างเว้นการรบ ปรับสภาพเสริมกำลังความมั่นคงชายแดน มีผู้บังคับบัญชาระดับรองลงไปดูแลา ย้ำ ไม่เล่นการเมืองแน่นอน เผย ทหาร BHQ เข้าพื้นที่ภูมะเขือเรื่องปกติ ทางเราเฝ้าระวัง ไม่ประมาท “สรัย ดึก” ตายจริงหรือไม่ เขมรรู้ดีที่สุด
วันนี้ (2 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายการบรรยายของ พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ให้กับนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบแล้ว บรรดาคณาจารย์และนักศึกษาต่างขอถ่ายรูปและเซลฟีกันอย่างเนืองแน่น ทั้งเป็นการถ่ายภาพรวมและเซลฟี
จากนั้นมีแฟนคลับถือธงชาติมารอหน้าห้องบรรยาย ได้ขอเข้ามาคุยกับแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมกล่าวทั้งน้ำตาว่า ตนเองเป็นคนอีสานใต้ ขอขอบคุณ ที่เอาแผ่นดินไทยกลับมาได้ โดยเล่าว่า ตนเองรอดตายมาเพราะทหาร ต้องหนีจากอีสาน ตั้งแต่ยุคคอมมิวนิสต์สมัยเขมรแดง ไม่เคยได้นอนในหมู่บ้านเลยเพราะเขมรรุกเข้ามา ตอนนี้ต้องมาเจอกับเขมรอีก ก็ได้แต่หวังพึ่งว่าทหารจะช่วยขับไล่ออกไป และอย่าไปคืนดีกับเขมร เพราะเชื่อไม่ได้ ไม่ให้รุกล้ำเข้ามา ขอให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด พร้อมสนับสนุนให้กองทัพทำรั้วชายแดนด้วย
พลโท บุญสิน ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวว่า การนำหน่วยหารองครักษ์ (BHQ) ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกับสมเด็จ ฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา เข้าพื้นที่ภูมะเขือ จ.ศรีสะเกษ ว่า เป็นเรื่องปกติ เราก็ติดตามความเคลื่อนไหวของเขาอยู่ เขาก็ติดตามความเคลื่อนไหวของเราเช่นกัน ซึ่งเราปฏิบัติตามเงื่อนไขการประชุม GBC ที่ผ่านมา ส่วนทางกัมพูชาก็อาจจะเป็นการมาเยี่ยมเยียนกำลังพลในพื้นที่ตามปกติ หรือเป็นการเพิ่มเติมกำลังพลในส่วนที่ยังไม่เรียบร้อย มองว่า เป็นการบริหารจัดการของทหารกัมพูชา
เมื่อถามย้ำว่า มีสัญญาณบ่งชี้หรือไม่ว่าจะเป็นการยึดพื้นที่คืน แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่าก็เป็นเรื่องปกติ ทางการทหารเขาก็มีสิทธิคิด แต่เราก็ไม่ได้ประมาท ซึ่งเรายืนยันว่าภูมะเขือ เป็นพื้นที่ที่เราครอบครองอยู่ อยู่ในพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทย
ส่วนการที่นำกองกำลัง BHQ ซึ่งไม่ชินกับพื้นที่มาลักษณะนี้ มองว่าเป็นการวางยุทธศาสตร์ หรือเป็นการส่งสัญญาณว่ามีปัญหากับทหารในพื้นที่หรือไม่ แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า คงเป็นเพราะเขาเชื่อมั่นในกำลังส่วนนี้และไว้วางใจ เพราะหน่วยนี้คงจะมีการฝึกมาพอสมควร และเป็นกำลังที่อยู่ในการควบคุมของผู้นำกัมพูชาโดยตรง แต่เราไม่ประมาท เพราะเป็นเรื่องปกติที่เขาสามารถหมุนเวียนกำลังมาเสริม
ส่วนกรณีที่มีข่าวว่า พล.ท.สรัย ดึก ผู้บัญชาการกองกำลังสนับสนุนที่ 3 กัมพูชา เสียชีวิตแล้ว เป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้น แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า เรื่องนี้คนที่รู้ดีที่สุดคือกัมพูชา เพราะเราอยู่ฝั่งนี้เราก็รู้เท่ากัน การเสพสื่อหรือติดตามข้อเท็จจริง ก็ขอให้ติดตามจากทางกระทรวงกลาโหมของไทย หรือให้เป็นการยืนยันจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงของทางกัมพูชาจะดีกว่า
ส่วนกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า ขณะนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ไม่ได้อยู่ประจำกในแนวหน้ากับผู้ใต้บังคับบัญชา แต่มาอยู่ในกรุงเทพฯ เป็นเพราะช่วงนี้ใกล้จะเกษียณอายุราชการแล้วหรือไม่ แม่ทัพภาคที่ 2 ระบุว่า ตามข้อเท็จจริงในพื้นที่มีผู้บังคับบัญชาอยู่ตามระดับชั้น ตั้งแต่ ผู้หมวด ผู้กอง ผบ.ร้อย ผู้พัน ปัจจุบันก็มีรองแม่ทัพที่อยู่ในพื้นที่ มีผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีอยู่ประจำ ทำให้ในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงการปรับสภาพเสริมกำลัง เสริมความมั่นคง และช่วงของการเจรจา จึงถือโอกาสมาพบปะพูดคุยกับลูกหลาน น้อง ๆ ในสถานศึกษา ที่เขาอยากจะทราบสถานการณ์ชายแดน อยากจะขอพบลุงกุ้ง ลุงแม่ทัพบ้าง อันนี้ก็แล้วแต่ความคิดเห็น แต่ตนยืนยันว่า เป็นการใช้เวลาที่ว่างเว้นจากการที่ไม่ได้รบกัน ก็ฉวยโอกาสนี้ มาพบกับพี่น้องประชาชน และน้องๆ นักเรียนนักศึกษา แต่ถ้ามีการรบ เราก็ไม่ทิ้งอยู่แล้ว
“เมื่อมีเวลาก็วนเข้าไป ขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนที่มีความเป็นห่วงในประเด็นที่ถูกวิจารณ์ว่า ตอนนี้เราก็พยายามทำหน้าที่ให้ครอบคลุมในหลายๆ มิติที่เราทำได้ และฝากถึงพี่น้องคนไทยที่คิดว่าทำไม่แม่ทัพไม่ได้อยู่แนวหน้า คือ แม่ทัพมีงานในพื้นที่ 20 จังหวัด และปัจจุบันนี้ ก็มีหลายสถานศึกษาติดต่อว่าขอให้ไปพบ หน้าที่ในตอนนี้จึงเป็นการพบปะพูดคุยเพื่อทำให้คนไทยมีความรักและสามัคคีกัน แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามมีแนวโน้มว่าสถานการณ์จะไม่ดี ผู้บังคับบัญชาก็จะต้องอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว”
เมื่อถามย้ำว่า แม่ทัพภาคที่ 2 จะไม่เล่นการเมืองแน่นอนใช่ไหม เพราะมีหลายคนมองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นความหวัง แม่ทัพภาคที่ 2 ยืนยันว่า ไม่เล่นการเมืองแน่นอน ให้รอดูว่าตนพูดจริงหรือไม่