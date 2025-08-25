"แม่ทัพกุ้ง" อนุมัติยิงทันที หากพบทหารเขมรล้ำแดน-วางทุ่นระเบิด พร้อมรับมือ "ฮุนเซน"​ นั่งรักษาการประมุขกัมพูชา

มทภ.2 อนุมัติยิงตอบโต้ทันที หากพบทหารกัมพูชา รุกอธิปไตย-วางทุนระเบิด พร้อมรับมือ "ฮุนเซน" นั่งรักษาการประมุข เชื่อมีความพยายามดิสเครดิตกองทัพ หลังถูกปล่อยคลิปเก่า-ทำโพลเห็นด้วยหรือไม่ทหารนั่งนายกฯ
วันที่ 25 ส.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลโท บุญสิน พลาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวถึง การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย -กัมพูชา สมัยวิสามัญ (Regional Border Committee ) หรือ RBC บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ส.ค.ว่า ข้อเสนอในการหารือ ไม่ต่างกับ พื้นที่ของกองทัพภาคที่1 และกองทัพเรือ ประมาณ 3 ข้อ เพื่อทำความเข้าใจตรงกัน ทั้ง การเก็บกู้ทุ่นระเบิด การรักษาอธิปไตย ซึ่งกันและกัน อยู่บนพื้นฐานปกติ
ยืนยันว่า ข้อเสนอเรียกร้องให้กัมพูชาร่วมเก็บกู้วัตถุระเบิดกับไทย ต้องครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ไม่ใช่เฉพาะ พื้นที่ที่มีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าทางกัมพูชาจะรับเงื่อนไขนี้หรือไม่
ส่วนจะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหรือไม่นั้นก็ถือเป็นส่วนหนึ่ง แต่สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของระดับผู้นำกัมพูชามากกว่า ว่าจะมีแนวทางอย่างไร เพราะหน่วยทหารในระดับภูมิภาคของทหารกัมพูชามีหน้าที่รับคำสั่ง หากข้อใดได้ข้อยุติ ก็จะนำไปหารือในระดับอื่นต่อไป
พลโท บุญสิน ยังกล่าวถึงกรณีที่ทางฝ่ายกัมพูชา ยื่นข้อเสนอให้ไทยรื้อรั้วลวดหนาม แลกกับการเก็บกู้ทุ่นระเบิดนั้น เป็นคนละประเด็นกัน เราไม่รับข้อเสนอนี้อยู่แล้ว รั้วลวดหนาม คือแนวตั้งกำลังของฝ่ายไทย
"ส่วนกรณีกองกำลัง BHQ กัมพูชา แอบซุ่มดูการลาดตระเวน ของทหารไทยนั้น เป็นการ สันนิษฐาน ซึ่งทหารไทยก็ทำการตอบโต้ หากรุกล้ำอธิปไตยของไทยเราก็ยิง เขามาในลักษณะเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งตนได้ให้แนวทางกับกำลังพลไปแล้ว หากพบเจอให้ตอบโต้ทันที รวมถึงการลอบวางทุ่นระเบิดด้วย"
ทั้งนี้ พลโท บุญสิน ยังระบุต่อว่ากัมพูชายังละเมิดการหยุดยิง ด้วยการวางทุ่นระเบิด เนื่องจากเป็นนโยบายของระดับผู้บังคับบัญชา ของเขา แต่ทั้งนี้เรามีมาตรการในการประท้วง ตอบโต้ฝ่ายกัมพูชาอยู่ตลอด พร้อมระบุไปว่า อย่าทำอีก เนื่องจาก เป็นการรุกล้ำอธิปไตยของไทย
เมื่อถามว่า ข้อตกลงในเวทีทวิภาคี จะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงหรือไม่ พลโทบุญสิน ระบุว่า ก็เป็นไปตาม ที่เราเข้าใจ
เมื่อถามย้ำว่า สามารถคาดหวังได้หรือไม่ทั้งกรอบ RBC คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม ไทย-กัมพูชา(JBC) พลโทบุญสิน กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับผู้บริหารของกัมพูชา หากได้รับสัญญาณมา การเจรจาก็จะมีผลต่อการปฏิบัติ ในทางตรงกันข้าม แม้กำลังพลชั้นผู้น้อยกัมพูชา รับทราบแล้ว แต่หากไม่ใช่ นโยบาย ของผู้บริหาร ก็ไม่สามารถคาดหวังได้
เมื่อถามว่า มีโอกาสที่เราจะได้เห็นกองกำลังทั้ง2ฝ่ายปรับลดกำลัง นำอาวุธหนักออกจากพื้นที่หรือไม่ พลโทบุญสิน กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับรัฐบาลของสองประเทศ หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ พร้อมทั้งย้ำว่า เวลาราชการเพียงหนึ่งเดือน ไม่กังวลอะไร
พลโทบุญสิน ยังตอบโต้ กรณี โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา บิดเบือนข้อมูลอย่างต่อเนื่องว่า เรามีหลักฐานเชิงประจักษ์อยู่แล้ว คุยนำคณะทูต ผู้ช่วยทูตทางทหารและผู้ที่เกี่ยวข้องลงไปในพื้นที่ ในส่วนของกัมพูชา ก็เป็นการปฏิบัติที่เขามีสิทธิ์จะพูดได้ ส่วนจะมีมูลหรือไม่ ก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยหลักฐาน ปัจจุบันนี้ทุ่นระเบิดก็ยังมีอยู่ในพื้นที่ การปฏิบัติงานก็ต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง
พลโท บุญสิน ยังกล่าวถึงการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ในวันนี้ว่า ผบ.ทบ. ได้ขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ เพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศ ซึ่งท่านระบุว่า พร้อมที่จะสนับสนุน ในทุกด้าน
เมื่อถามว่า กรณีสมเด็จฮุนเซน นั่งรักษาการประมุขแห่งรัฐ ของกัมพูชา ส่งผลต่อสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา หรือไม่ พลโทบุญสิน กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับนโยบาย ของสมเด็จฮุนเซน ไม่ว่าจะออกมาแนวทางไหน เราก็พร้อมรับมือ ในส่วนของไทยก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลเช่นกัน
เมื่อถามว่า ในวันที่ 29 ส.ค. นี้ จะมีการตัดสิน คดีคลิปสนทนา ของนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จฮุนเซน จะส่งผลต่อสถานการณ์ชายเดิมกัมพูชาหรือไม่ พลโทบุญสิน ระบุว่า ถือเป็นเรื่องของการเมือง ในส่วนเรื่องของชายแดนเราก็ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตย คงไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมือง
เมื่อถามว่ามีความพยายามที่จะติดเครติด กองทัพหรือไม่ เช่นการปล่อยคลิปเก่านายทหารทำร้ายกำลังพล และการทำโพ สำรวจ ความคิดเห็น โดยใช้หัวข้อ สนับสนุนให้ทหาร เป็นนายกฯหรือไม่ พลโทบุญสิน กล่าวว่า มีส่วน ในส่วนของกองทัพเรามีความมุ่งมั่นอยู่แล้ว ปฏิบัติตามกรอบและหน้าที่ที่ถูกต้อง ใช้ความจริงใจในการทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง ซึ่งเชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจ รับรู้ได้
เมื่อถามย้ำว่าหากผลวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุนเซนของนายกรัฐมนตรีออกมาเป็นลบ ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลเกิดสุญญากาศ จะส่งผลต่อพื้นที่ชายแดนหรือไม่ พลโทบุญสิน กล่าวว่า ต้องดูสภาพแวดล้อมทั่วไป เนื่องจากต้องวิเคราะห์หลายๆอย่างร่วมกัน พร้อมยืนยันว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนอยู่แล้ว เพราะเรามุ่งมั่นที่จะยึดถือในเส้นเขตแดน
เมื่อถามต่อว่าหากผลเป็นลบจะกระทบต่อการหารือ การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC ที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้หรือไม่ พลโทบุญสิน มองว่า ข้าราชการประจำก็ต้องทำงานอยู่ ไม่น่าจะเกี่ยวข้องหรือส่งผลอะไร การเมืองก็ว่ากันไป
พลโท บุญสิน ยังกล่าวถึงการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ในวันนี้ว่า ผบ.ทบ. ได้ขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ เพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศ ซึ่งท่านระบุว่า พร้อมที่จะสนับสนุน ในทุกด้าน
เสียใจต่อครอบครัวพลทหารที่เสียชีวิต
พลโท บุญสิน กล่าวถึงกรณี ที่ พลทหาร พิทยุตม์ โสดา กำลังพลสังกัด กองพันทหารราบที่ 21 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2568 เวลา 18.15 น. ภายในห้องสุขา บริเวณหน้าปราสาทตาเมือนธม อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ว่าน้องเค้ามีอาการทางสุขภาพ โดยตนเองได้แจ้งให้หน่วยดูแล เป็นอย่างดีเพราะถือว่า เสียชีวิตระหว่าง ปฎิบัติหน้าที่ อันนี้เราต้องให้กำลังใจและก็ ดูแลเรื่องสิทธิกำลังพลให้ดีที่สุด
ส่วนเรื่องสิทธิกำลังพลที่ปฎิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนทางกองทัพภาคที่ 2 ได้ดำเนินการดูแลอย่างไรนั้นกล่าวว่า นี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เราให้หมอสนาม เข้าไปคัดกรองน้องทหารเป็นรายบุคคล ซึ่งในหน่วยผู้บังคับหน่วยก็จะรู้รายละเอียดแต่ละบุคคล โดยจะคัดกรองผ่านจิตแพทย์ ใครที่มีอาการสูงเสี่ยงหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ อันตรายเราก็จะนำตัวออกไปข้างนอก เพื่อให้ได้พบปะกับญาติพี่น้อง ให้มีอาการดีขึ้นต่อไป