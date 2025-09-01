"อนุทิน" ไม่จุ้นปชน.เลือกนายกฯ ให้ฟังเพลงแจ้ส้มเชื่อน้ำเงินหรือไม่ สวนทำร้ายบ้านเมืองมากแล้วหลังเจอเบลมคดี

หัวหน้าภท.ไม่ก้าวก่ายปชน.เลือกนายกฯ ยึด TOR ให้ไปฟังเพลง "พี่แจ้" พรรคส้มเชื่อคำมั่นน้ำเงินหรือไม่ ยังชิล กินโอ้เอ๋ว ผสมน้ำแดง ย้ำดีลกับใครไปเองจริงใจอยู่แล้ว ยก หลักธรรม หลังถูกเบลมคดีฮั้ว สว.-เขากระโดง วงเจรจา พท.-ปชน. ขออย่าสร้างความแตกแยกมาถึงจุดนี้ก็ทำร้ายบ้านเมืองมากพอแล้ว
วันนี้ (1ก.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงความรู้สึกตื่นเต้นหรือไม่กับการรอลุ้นผลการประชุมของพรรคประชาชนในการยกมือสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ว่า จะมีการประชุมพรรคประจำสัปดาห์
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าการที่พรรคเพื่อไทยไปเจรจากับพรรคประชาชนโดยใช้คดีฮั้ว สว.และคดีเขากระโดงโจมตีพรรคภูมิใจไทย เพื่อไม่ให้โหวตสนับสนุนนั้น นายอนุทิน ตอบว่า ขออย่าไปพูดอะไรเลยวันนี้การเมืองยังปกติอยู่ เป็นการประชุมพรรคประจำสัปดาห์
ส่วนที่มีแกนนำของพรรคเพื่อไทยออกมาพูดว่าหากพรรคประชาชนเลือกแคนดิเดตของพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยจะให้ยุบสภาทันที นายอนุทิน เพียงแค่พยักหน้า การยุบสภาเป็นสิทธิตามกฏหมาย หากทำอะไรให้ถูกกฎหมายก็ทำได้หมด
ส่วนการโจมตีว่าพรรคภูมิใจไทยในวงเจรจาเป็นการเสียมารยาททางการเมืองหรือไม่ นายอนุทิน หัวเราะ พร้อมกล่าวว่าอย่าไปถามเลย ตอนนี้ต้องสามัคคีกันไว้ให้ดีที่สุด อย่าพยายามไปพูดอะไรให้มันแตกแยกกัน แค่แตกแยกมาถึงจุดนี้คนที่ทำให้เป็นแบบนี้ก็ทำร้ายบ้านเมืองมามากพอแล้ว เราต้องเมตตากรุณา มุทิตา อุเบกขา อริยสัจ 4
เมื่อวานนี้ที่ภาพไปรับประทานอาหารกับภรรยา สะท้อนถึงความมั่นใจในเกมการเมืองนี้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็เป็นฝ่ายค้านงานไม่หนักเหมือนเป็นฝ่ายรัฐบาล พร้อมยืนยันว่าดำเนินการตามบทบาท วันนี้เราเป็นฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ของฝ่ายค้าน
ขณะที่กระแสข่าวการเติมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาล หลังมีข่าวพรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคประชาธิปัตย์ เตรียมโหวตสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ตนยังไม่ได้คุยกันในรายละเอียด
ส่วนการลุ้นท่าทีของพรรคประชาชนนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า เราอย่าไปคาดการณ์ หรือก้าวก่ายก้าวล่วงไม่ได้หรอก ซึ่งเราได้ไปเสนอกับทางหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วทั้งเงื่อนไขที่ทางภาคประชาชน ที่เรียกว่า TOR เราก็ยืนยันกับหัวหน้าพรรคประชาชนว่าเรายินดีที่จะยอมปฏิบัติ และทำให้เกิดทางออกที่ดีของประเทศ
ขณะที่ท่าทีในการแสดงความเชื่อมั่นให้กับพรรคประชาชนในการโหวตสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น นายอนุทินกล่าวเพียงว่า ไปเปิดเพลงของพี่แจ้ (คาดว่าเชื่อฉันอย่าหลงไปเชื่อ)
เมื่อถามย้ำว่าส่วนที่พรรคเพื่อไทยประกาศกร้าว หากพรรคประชาชนยกมือสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยจะยุบสภา จะสามารถทำได้จริงหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวเพียงว่า รักชาติประเทศชาติต้องมาก่อน
ส่วนรัฐบาลรักษาการจะสามารถยุบสภาได้หรือไม่นั้น นายอนุทินกล่าวว่า ผมมีอำนาจยุบสภา ยังไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้
ส่วนเป็นการขู่ให้ภาคประชาชนไม่กล้าจับมือกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นั้น นายอนุทินถึงขั้นร้องโอย พร้อมกล่าวว่าจะไปขู่กันทำไม ตอนนี้เราต้องรักกันไว้เถิด เรามีศัตรูที่มารุกรานบ้านของเราคนไทยต้องรักกันให้มาก ๆ ต้องต่อสู้กับอริราชศัตรู ให้เขาเห็นว่าบ้านเมืองของเรานั้นศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่ให้ใครอยากมารุกรานหรือทำร้ายเราได้ ดังนั้นคนในบ้านจึงต้องรักกันก่อน รักกันให้มาก ๆ
ส่วนจะเป็นข้อได้เปรียบหรือไม่ในการที่แคนดิเดตของพรรคภูมิใจไทยเดินทางไปพูดคุยกับพรรคประชาชนด้วยตัวเอง นายอนุทินกล่าวว่า ผู้ที่ประเมินคือผู้ที่เราพบด้วย เราก็ต้องให้เกียรติกัน เราไปพบหัวหน้าพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคเล็กหรือพรรคใหญ่ หากเราไปได้เราก็ต้องไป การให้เกียรติกันจะทำให้การหารือมีบรรยากาศที่ดีขึ้น การบันทึกข้อตกลงต่างๆก็จะเป็นไปได้ด้วยผลดีไม่มีทิฐิ เปิดเผยทุกอย่างและไม่มีซ่อนเร้น ซึ่งคนที่รู้จักตนก็จะรู้ว่าตนเป็นคนที่จริงใจ และจริงใจมากเกินไปด้วย
จากนั้น นายอนุทิน ได้สั่งเอสเพรสโซ่ร้อน จากร้านจาริสต้าร์ของภรรยา ซึ่งอยู่ชั้น1 ของ ที่ทำการ พรรคภูมิใจไทย รวมถึงโอ้เอ๋ว ซึ่งมีน้ำแดงเป็นส่วนประกอบ จากนั้นนายอนุทินได้โชว์ ดื่มกาแฟฝีมือภรรยาซึ่งเป็นเครื่องดื่มโปรดที่ต้องสั่งประจำทุกครั้งเมื่อมาที่พรรคภูมิใจไทย ก่อนจะนั่งทานโอ้เอ๋วอย่างเอร็ดอร่อย ทั้งนี้นายอนุทินยังได้ หันมาถามผู้สื่อข่าวว่ารู้จักโอ้เอ๋วหรือไม่พร้มบอกว่าเป็นขนมหวาน ท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่าต้องกินกับน้ำแดงเท่านั้นหรือนายอนุทิน ถึงกับร้องหูย ก่อนจะบอกว่ากินยังจะโยงการเมือง