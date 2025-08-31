xs
xsm
sm
md
lg

“เจี๊ยบ” ลั่นไม่เอา พท.ใจกาก แฉใช้ IO ทำลายส้ม ริษยาไม่เคยมองพี่น้อง เย้ยแค่ลูกจ้างบริษัท “ทักษิณ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“อมรัตน์” แค้นฝังหุ่น ลั่นถ้ายังเป็น กก.บห.ไม่เลือก พท. ซัดเพิ่งฉีก MOU ด้านๆ มาหมาดๆ แฉมี IO ทำลาย ปชน.ต่อเนื่อง เคยส่งคนแฝงตัวมีแต่ริษยาไม่เคยเห็นเป็นพี่น้อง เย้ยแค่ลูกจ้าง “บริษัทจำกัดทักษิณ” เชื่อ ภท.เป็น รบ.คุมง่ายกว่า ผ่านประชามติสูง เหตุ สว.น้ำเงินไม่ใช่แดง


วันนี้ (31 ส.ค.) นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีต สส.บัญชีรายชื่อ กรรมการบริหารพรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีการเจรจาระหว่างพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาล ว่า ไม่เลือกเพื่อไทยเด็ดขาด ถ้ายังเป็นกรรมการบริหารพรรค ดิฉันจะตัดสินใจบนฐานคิด 6 ข้อนี้

1. เพื่อไทยเคยฉีก MOU อย่างหน้าด้านๆ มาแล้ว พึ่งผ่านมาหมาดๆ เป็นแผลสดที่ความเจ็บยังไม่จางหาย ทำลายโอกาสพี่น้องคนไทยที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งหวังเปลี่ยนขั้วการเมือง ทรยศประชาชน
2. เพื่อไทย มึกองทัพ iO ทำลายพรรคประชาชน อย่างต่อเนื่อง ดิฉันเคยส่งคนไปแฝงตัวได้ทราบด้านลึกทั้งหมด มึแต่ริษยาไม่เคยเห็นเป็นพี่น้อง
3. สว.เป็นของสีน้ำเงิน ไม่ใช่สีแดง มีโอกาสผ่านเรื่องประชามติแก้ รธน.มากกว่า
4. ภูมิใจไทยจะเป็น “รัฐบาลเสียงข้างน้อย” ที่ควบคุมง่ายกว่า ถ้าไม่โหวตอะไรให้รัฐบาล ภูมิใจไทยก็ล้มทันที ตรงข้ามกับเพื่อไทยที่มีเสียงมากกว่า ถ้าเบี้ยวก็ควบคุมยากกว่า มีโอกาสจะไม่ยุบสภาในกำหนด 4 เดือนสูงกว่า
5. เปลี่ยนแกนนำรัฐบาลมีผลดีกับสถานการณ์ชายแดนมากกว่าให้เป็นรัฐบาลเดิม
6. เพื่อไทยไม่ใช่พรรคการเมือง แต่ชัดเจนว่าเป็นเพียง “บริษัทจำกัด” ที่ทุกคนเป็นลูกจ้างทักษิณ
31 ส.ค.68
#เจี๊ยบอมรัตน์
#เพื่อไทยใจกาก

กำลังโหลดความคิดเห็น