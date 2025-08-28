“โรม” ชี้สร้างกำแพงไทย-กัมพูชาอาจไม่คุ้ม แนะใช้ CCTV ระบบ AI ดีกว่า จี้ กต.เร่งทำงาน เตรียมคุยรัฐบาล 5 ก.ย.ปมร้อง ICC

“โรม” ชี้แผนสร้างกำแพงไทย–กัมพูชา ต้องตอบโจทย์แก้สิ่งผิดกฎหมาย ไม่ใช่แค่กันคนลักลอบข้ามแดน แนะใช้เทคโนโลยี เช่น กล้อง CCTV หรือ ระบบ AI ดีกว่า เชื่อทุ่นระเบิดเป็นของกัมพูชาแน่นอน เป็นแผนทางจิตวิทยา จี้ กต.ต้องเร่งทำงาน ICC เป้นเครื่องมือสำคัญ เตรียมคุยรัฐบาล 5 ก.ย.นี้
วันที่ 28 ส.ค. นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) สนับสนุนการสร้างกำแพงไทย–กัมพูชา ว่า ชายแดนมีระยะทางกว่า 800 กิโลเมตร จึงต้องถามให้ชัดว่าการสร้างกำแพงมีวัตถุประสงค์อะไร เพราะตนเคยลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว พบว่ามีกำแพงแต่ยังมีการลักลอบเข้าออกอยู่ การแก้ปัญหาที่แท้จริงควรเป็นการลงทุนด้านเทคโนโลยี เช่น กล้อง CCTV หรือ Smart Poe ที่มีระบบ AI สามารถตรวจจับและส่งสัญญาณเชื่อมต่อมายังส่วนกลางได้ทันที รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกองกำลังชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพ
นายรังสิมันต์ ย้ำว่า หากจะใช้งบประมาณจากภาษีประชาชน มาตรการใดก็ตามต้องแก้ปัญหาสิ่งผิดกฎหมายได้จริง ไม่เช่นนั้นก็จะไม่เกิดผล จึงจำเป็นต้องมีการหารืออย่างรอบคอบกับ ผบ.สส. และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการที่ตอบโจทย์จริงๆ
สำหรับกรณีที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดบริเวณปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์ ซึ่งกัมพูชาระบุว่าเป็นของเก่า นายรังสิมันต์เห็นว่าไม่ใช่ระเบิดของฝ่ายไทยแน่นอน และต้องตรวจสอบได้ไม่ยากว่าเป็นของเก่าหรือใหม่ เพราะทหารไทยมีการลาดตระเวนเป็นประจำ ฝ่ายกัมพูชาอาจใช้เหตุการณ์นี้สร้างจิตวิทยาให้ตนเองเป็นผู้ถูกกระทำ เพื่อให้ประชาคมโลกกดดันไทย ซึ่งบางประเทศอาจมองว่ากัมพูชาเป็นประเทศเล็กถูกรังแกจากประเทศที่ใหญ่กว่า ดังนั้น ไทยต้องระมัดระวังไม่ให้เพลี่ยงพล้ำ
“ผมเสียใจกับทหารที่ได้รับบาดเจ็บ และไม่เห็นด้วยที่ต้องใช้อุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่ไม่เพียงพอ ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศยากจน เราควรมีงบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์ห้ามเลือดที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพกว่านี้” นายรังสิมันต์ กล่าว
ส่วนกรณีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ส่งจดหมายขอบคุณนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ที่เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปมหยุดยิงไทย–กัมพูชา นายรังสิมันต์มองว่าเป็นหลักการต่างตอบแทน และเป็นเรื่องมารยาททางการทูต ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศไทย แต่กระทรวงการต่างประเทศต้องเร่งทำงานมากขึ้น พร้อมย้ำว่าศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) เป็นเครื่องมือสำคัญ โดย กมธ.ความมั่นคงฯ จะหารือกับรัฐบาลในวันที่ 5 ก.ย.นี้