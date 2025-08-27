“ฮุน มาเนต” โพสต์อวด จดหมายจาก “ทรัมป์” ขอบคุณที่เสนอชื่อชิงโนเบลสันติภาพ

นายกฯ กัมพูชาโพสต์ภาพจดหมายขอบคุณจาก “โดนัลด์ ทรัมป์” ที่เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ เนื้อหาในจดหมายหวานหยด อวยกลับผู้นำเขมรให้คุณค่าแก่ชีวิตมนุษย์และรักสันติภาพ
วันนี้(27 ส.ค.) เมื่อเวลา 21.25 น. ในเฟซบุ๊ก Hun Manet ของนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา มีการโพสต์ภาพจดหมายจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความขอบคุณที่นายฮุน มาเนต เสนอชื่อให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
โดยระบุข้อความในเฟซบุ๊กว่า “จดหมายจากท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ดังที่ท่านระบุไว้ในจดหมายฉบับนี้ การมีส่วนร่วมโดยตรงของท่านประธานาธิบดีในการอำนวยความสะดวกให้เกิดการหยุดยิงอย่างรวดเร็วระหว่างกองทัพกัมพูชาและกองทัพไทย ได้ช่วยชีวิตผู้คนไว้มากมาย”
สำหรับเนื้อหาในจดหมายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ มีดังนี้
“ผมขอขอบคุณสำหรับจดหมายที่อบอุ่นของท่าน (สมเด็จบวรธิบดีฮุน มาเนต) และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับการเสนอชื่อผมเข้าสู่การพิจารณาให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้สนทนากับท่าน เพื่อร่วมกันมีส่วนช่วยยุติความขัดแย้งด้วยอาวุธกับประเทศไทย ประเทศกัมพูชามีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ยาวนานและงดงาม ผมเชื่อมั่นว่าท่านเป็นผู้นำที่โดดเด่น ผู้ให้คุณค่าแก่ชีวิตมนุษย์และรักสันติภาพ
“ผมภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในข้อตกลงหยุดยิง ที่สามารถยุติโศกนาฏกรรมของความขัดแย้งด้วยอาวุธ และช่วยรักษาชีวิตผู้คนนับพัน ๆ คน นับจากนี้ไป เราสามารถมุ่งความสนใจร่วมกันไปที่การสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประชาชาติอันยิ่งใหญ่ของเราทั้งสอง”