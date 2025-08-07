“ฮุน มาเนต” เอาจริง ส่งหนังสือหนุนเสนอชื่อ “ทรัมป์” รับโนเบลสันติภาพ

“ฮุน มาเนต” ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการรางวัลโนเบล สนับสนุนเสนอชื่อ “ทรัมป์” รังรางวัลสาขาสันติภาพในฐานะผู้ริเริ่มให้กองทัพไทย-กัมพูชาหยุดยิง
วันนี้(7 ส.ค.) เวลา 19.44 น. นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้โพสต์ภาพหนังสือเสนอสนับสนุนการเสนอชื่อ นายโดนลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ พร้อมระบุข้อความในเฟซบุ๊ก Hun Manet ว่า “ตามคำร้องขอของประชาชนชาวกัมพูชาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สำหรับความเอาใจใส่เป็นการส่วนตัวในการริเริ่มและส่งเสริมการหยุดยิงระหว่างกองทัพกัมพูชาและกองทัพไทย และติดตามการดำเนินการหยุดยิงอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุสันติภาพโดยสมบูรณ์ระหว่างทั้งสองประเทศ
“ผมในฐานะนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการถึงคณะกรรมการรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เพื่อสนับสนุนการเสนอชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ”