ทูตสหรัฐ พบ "พิชัย" หารือความสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมือทุกมิติ และติดตามความคืบหน้าเจรจาภาษี

เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ เข้าเยี่ยมคารวะ รองนายกฯ "พิชัย" หารือความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ เดินหน้าความร่วมมือในทุกมิติ และติดตามความคืบหน้าการเจรจาภาษี
วันนี้ (วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2568) เวลา 13.30 น. ณ ห้องงาช้าง ชั้น 20 อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ นายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก (The Honorable Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าพบหารือกับนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยนางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้
รองนายกรัฐมนตรีฯ และเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ โดยต่างเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเป็นพันธมิตรที่สำคัญของกันและกัน และการมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน ซึ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างมหาศาล พร้อมเห็นพ้องที่จะสานต่อความร่วมมือทั้งสองด้านให้ก้าวหน้าในบรรยากาศแห่งมิตรภาพและการเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญต่อกัน
ทั้งสองฝ่ายยังต่างยินดีที่การเดินทางเยือนไทยของคณะสมาชิกรัฐสภาสหรัฐอเมริกา (Congressional Delegation: CODEL) และได้พบหารือกับรองนายกรัฐมนตรี ภูมิธรรม รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา รวมถึงการหารือระหว่าง CODEL กับรองนายกรัฐมนตรีฯ พิชัย เมื่อวานนี้ ได้นำไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกขยายความร่วมมือในด้านสำคัญอื่นๆอีกหลายมิติ และตอกย้ำความเป็นหุ้นส่วนและพันธมิตรที่ยาวนานของทั้งสองประเทศ
ในประเด็นการเจรจาภาษี รองนายกรัฐมนตรีฯ กล่าวว่า การเจรจาเรื่องมาตรการภาษีต่างตอบแทนของสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในวาระสำคัญที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุด โดยได้มีการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำไปสู่ข้อเสนอเชิงรูปธรรมที่สามารถตอบโจทย์ข้อกังวลด้านการค้าของสหรัฐฯ ได้อย่างน่าพอใจ
สำหรับอัตราภาษีที่ปรับใหม่ในระดับ 19% รองนายกรัฐมนตรีฯ กล่าวว่า ไทยพึงพอใจต่อพัฒนาการเชิงบวกเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเดิม โดยมองว่าจะช่วยให้ธุรกิจไทยยังคงความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก แม้จะยังเพิ่มต้นทุนการส่งออกและสร้างความไม่แน่นอน โดยเฉพาะกรณีอัตราภาษี สำหรับการถ่ายโอนสินค้าผ่านประเทศที่สาม (Transshipment) อย่างไรก็ดีไทยพร้อมทำงานใกล้ชิดกับหน่วยงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ (CBP) เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว พร้อมหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ด้านเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ยินดีให้ความช่วยเหลือกับไทยพร้อมทำงานอย่างใกล้ชิดกับไทย เพื่อให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของไทย-สหรัฐฯ
เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ยังกล่าวชื่นชมถึงนโยบายของรัฐบาลในการดึงดูดบริษัทผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ของสหรัฐฯ ในการใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำ ซึ่งนับเป็นนโยบายที่ประสบความสำเร็จโดยภาพยนตร์และซีรีส์ดังหลายเรื่องอย่าง The White Lotus, Jurassic World ได้ ก่อให้เกิดการจ้างงานคนไทยจำนวนมาก และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งความสำเร็จของความร่วมมือในเรื่องนี้ สามารถเป็นตัวอย่างของความร่วมมือไทย-สหรัฐ ที่จะนำไปต่อยอดผลักดันไปสู่ความร่วมมือในสาขาอื่นๆ ได้ในอนาคต
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงกระบวนการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการธนาคารโลก (World Bank Group) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ประจำปี 2569 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของไทย ทั้งเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจ และผลกระทบที่เกิดจากความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชา
ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลไทยได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วในทุกเรื่อง ส่วนการรับมือกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจชายแดน รวมถึงได้มีมาตรการเยียวยาประชาชนและธุรกิจรองรับไว้แล้ว ด้านเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ หวังว่าสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา จะเกิดสันติภาพที่ยั่งยืนโดยเร็ว และสหรัฐฯ ในฐานะที่เป็นพันธมิตรที่สำคัญของไทย ยินดีให้ความช่วยเหลือกับไทยอย่างใกล้ชิด