"ภูมิธรรม" พบทูตสหรัฐ จับมือดันสันติภาพภูมิภาค–มั่นคง-ศก.-ซอฟต์พาวเวอร์ไทย ต้านScam Center

เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ พบปะ รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี จับมือร่วมผลักดันสันติภาพในภูมิภาค–ความมั่นคง–เศรษฐกิจ พร้อมร่วมมือต่อต้าน Scam Center และต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ระดับโลก
วันนี้ (วันที่ 26 สิงหาคม 2568) เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี พบหารือกับ นายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก (The Honorable Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้
รองนายกรัฐมนตรีฯ กล่าวถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศต่าง มีพัฒนาการที่ก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง ซึ่งไทยพร้อมสานต่อการทำงานกับสหรัฐฯ เพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สมดุลมากขึ้น พร้อมขอบคุณและฝากความปรารถนาดีไปยังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยยินดีที่ได้หารือทางโทรศัพท์ร่วมกันถึงสองครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และหวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีทรัมป์ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจะเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในรอบ 13 ปี พร้อมขอบคุณสหรัฐฯ ที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวต่อสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ถือเป็นพัฒนาการที่ดีและเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคร่วมกัน
เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ชื่นชมความสัมพันธ์ไทยและสหรัฐฯ ที่มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิด โดยสหรัฐฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเป็นพันธมิตรและความเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญนี้ต่อไปและถือเป็นหัวใจสำคัญของอาเซียนทั้งในมิติความมั่นคงและความมั่งคั่ง อีกทั้งได้แสดงความยินดีที่ฝ่ายไทยได้มีโอกาสพูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ตลอดจนขอบคุณรัฐบาลไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภาคองเกรสที่มาเยือนไทย และยืนยันว่าจะนําข้อเท็จจริงและสาระสำคัญจากการพบปะครั้งนี้ ส่งต่อไปยังรัฐบาลสหรัฐฯ ทันที นอกจากนี้ ยังได้แสดงความเสียใจต่อกรณีพลเรือนไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดน พร้อมย้ำความตั้งใจของสหรัฐฯ ที่จะสนับสนุนการหยุดยิงอย่างมีประสิทธิผล
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นความร่วมมือที่สำคัญร่วมกัน ดังนี้
ด้านความมั่นคง ทั้งสองฝ่ายต่างมีพลวัตที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการทหารและความมั่นคง ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ที่สิงคโปร์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2568 และเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการขยายความร่วมมือในอนาคต นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังยินดีที่ไทยและสหรัฐฯ จะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดภูมิภาคอินโด–แปซิฟิก ประจำปี 2568 (Indo-Pacific Chiefs of Defense Conference 2025: CHODs 2025) ระหว่างวันที่ 25–28 สิงหาคม 2568 ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐฯ ในภูมิภาคด้วย พร้อมหวังว่าจะได้ต้อนรับการเยือนไทยของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ในเร็ววันนี้ ซึ่งเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ คาดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ จะมาเยือนประเทศไทยช่วงปลายปี 2568 นี้
นายจิรายุกล่าวต่อไปว่า ได้มีการหารือ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยไทยต้องการเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะ scam centers และonline scam ซึ่งสหรัฐฯ เห็นพ้องและเสนอให้ไทยและสหรัฐฯ ร่วมมือในระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่นี้ โดยรองนายกรัฐมนตรีฯ เน้นย้ำว่า ไทยยึดหลักการทำงานร่วมมือกับทุกประเทศ และพร้อมพิจารณาหากมีความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ด้านสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา รองนายกรัฐมนตรีขอบคุณประธานาธิบดีทรัมป์ ต่อความพยายามในการคลี่คลายสถานการณ์ดังกล่าว ตลอดจนบทบาทของสหรัฐฯ ในการติดตามและสังเกตการณ์การประชุมพิเศษเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 และการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) สมัยวิสามัญ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยไทยยืนยันถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด และพร้อมแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีด้วยการเจรจาอย่างสุจริตใจ บนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน ซึ่งเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ชื่นชมต่อบทบาทของรัฐบาลไทยที่มีความมุ่งมั่นต่อการบรรลุข้อตกลงหยุดยิง ถือเป็นก้าวสำคัญในการธำรงสันติภาพ
ด้านการตั้งคณะผู้สังเกตการณ์ รองนายกรัฐมนตรียินดีที่สามารถจัดตั้ง Interim Observer Team (IOT) ได้อย่างรวดเร็วภายหลังการประชุม GBC ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างจริงจัง โดยคณะ IOT ฝั่งไทยได้เริ่มสำรวจพื้นที่ชายแดนหลายจังหวัดแล้ว และมีแผนปฏิบัติต่อเนื่องเพื่อรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee: RBC) และ GBC โดยจะให้เวลา IOT ได้ทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุสิ่งสำคัญที่สุดคือการผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงอย่างสมบูรณ์ ขณะที่เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ได้สอบถามถึงแนวทางการจัดตั้งคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวของอาเซียน (ASEAN Observer Team: AOT) ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีฯ กล่าวว่า ในหลักการประเทศไทยสนับสนุนแนวคิดทั้งเรื่อง IOT และ AOT ส่วนการจัดตั้ง AOT จำเป็นต้องมีการหารืออย่างครบถ้วนถึงการกำหนดรูปแบบและขอบเขตการดำเนินงานร่วมกันให้ชัดเจน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความมั่นคงและอธิปไตยของทั้งสองประเทศ โดย AOT จะต้องมีการส่งผู้สังเกตการณ์ตลอดจนจนเจ้าหน้าที่ทหารจากเมืองหลวงของประเทศสมาชิกเข้ามาดำเนินการ ซึ่งภายใต้กฎหมายไทย กระบวนการดังกล่าวจะต้องมีการพิจารณาตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กฎหมายระบุไว้ก่อน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการลงพื้นที่ออกไป ขณะที่ IOT นั้น คณะผู้สังเกตการณ์ประกอบไปด้วยผู้ช่วยทูตทหารจากรัฐสมาชิกอาเซียนที่ประจำการอยู่ในประเทศไทยและกัมพูชาอยู่แล้ว ทำให้สามารถลงพื้นที่และปฏิบัติการภารกิจสังเกตการณ์ได้อย่างรวดเร็วทันที
นายจิรายุกล่าวต่อไปว่าเอกอัครราชทูตสหรัฐได้กล่าวชื่นชมประเทศไทย ว่าเป็นประเทศที่สวยงาม หลังจากเดินทางไปที่จังหวัดสงขลาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้พบเห็น ด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไทย โดยรู้สึกประทับใจต่อความงดงามของทัศนียภาพ วัฒนธรรม และอาหารไทย พร้อมชื่นชมว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านความบันเทิงระดับโลก โดยมีผู้ผลิตภาพยนตร์นานาชาติเลือกเข้ามาลงทุนและถ่ายทำในหลายพื้นที่ อาทิ ภาพยนตร์ Jurassic World, ซีรีย์ The White Lotus และ ซีรีส์ Alien: Earth สะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์และศักยภาพของประเทศไทยในสายตานานาชาติ ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวไม่เพียงสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ แต่ยังช่วยเพิ่มการจ้างงานและยกระดับอุตสาหกรรมบันเทิงไทยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด
ในช่วงท้าย รองนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่า “ไทยยึดมั่นในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีและการเคารพกติกาสากล พร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงให้นานาชาติเข้าใจ โดยเชื่อว่าความร่วมมือกับประเทศพันธมิตร รวมถึงการรักษาอธิปไตยของไทย จะเป็นหลักประกันสำคัญในการสร้างสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค”