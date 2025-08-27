รัฐบาลเชื่อลดตรึงเครียดชายแดนหลังถกRBC เห็นพ้องเขมร 11 ข้อ ย้ำรักษาอธิปไตยเดินหน้าสันติภาพ

โฆษกรัฐบาล เผย ผลประชุม RBC ไทย–กัมพูชา เห็นพ้อง 11 ข้อ เชื่อลดตึงเครียดชายแดนพื้นที่ทัพภาค2 พร้อมเดินหน้าสู่สันติภาพ ย้ำไทยยังคงรักษาอธิปไตยของประเทศ
วันนี้ (27 สิงหาคม 2568) นายจิรายุ ห่วงทรัพย์คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) สมัยวิสามัญ ที่บริเวณ ช่องสะงำ จ.ศรีสะเกษ ระหว่างกองทัพภาคที่ 2 ของไทย และภูมิภาคทหารที่ 4 ของกัมพูชา ได้บรรลุ 11 ข้อตกลงสำคัญ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนและสร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพ ตามที่ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ได้แถลงภายหลังการประชุมฯ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
• ยืนยันปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและผลประชุม GBC ก่อนหน้า
• รักษาช่องทางสื่อสารทางทหารทุกระดับ แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี หลีกเลี่ยงการปะทะ
• งดเผยแพร่ข่าวปลอมและการยั่วยุ ลดแรงกดดันทางสังคมและการเมือง
• ยอมรับมาตรการสร้างความปลอดภัยภายใต้กรอบหยุดยิง ไม่เป็นการรุกราน
• ผลักดันการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเชิงมนุษยธรรม เสนอต่อที่ประชุม GBC
• ตั้ง “ชุดประสานงาน” (CG) เพื่อเสริมกลไกเจรจาและแก้ปัญหาในระดับพื้นที่
• ร่วมมือปราบอาชญากรรมข้ามชาติ ทั้งค้ายาเสพติด ค้ามนุษย์ และแก๊งคอลเซ็นเตอร์
• ประเด็นคั่งค้างใด ๆ จะนำเข้าสู่การประชุม GBC หรือกลไกที่เหมาะสม
• กำหนดประชุม RBC ครั้งถัดไปภายใน 1 เดือน โดยกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ
นายจิรายุ กล่าวว่า รัฐบาล เชื่อว่าผลการประชุม RBC ในครั้งนี้จะช่วยลดความตึงเครียด ลดการปะทะและส่งเสริมการรักษาสันติภาพตามแนวชายแดน
ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมใช้ทุกกลไกที่เหมาะสมและจำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน เป็นสำคัญ
โดยผลการประชุมครั้งนี้สะท้อนถึง ความมุ่งมั่นและความจริงใจของไทย ที่ต้องการลดความตึงเครียดชายแดนและสร้างสันติภาพ ตามที่ได้ตกลงไว้ในการประชุม GBC สมัยสามัญ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ประเทศมาเลเซีย