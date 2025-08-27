"มท.อ้วน" ตีมึน “เบญจามิน” ใคร ขอสัญชาติไทยถ้าผิดกม.ไม่รับ บอกโยง "แม้ว" แต่ไม่โยงการทำงานตน

“ภูมิธรรม” งงย้อนถามใครคือ “เบญจามิน” หลังกระพือขอสัญชาติไทย ชี้หากผิดกม.ไม่รับพิจารณา ยันแม้โยง “ทักษิณ” แต่ไม่เชื่อมโยงการทำงานตัวเองและมหาดไทยแน่นอน
วันนี้ (27ส.ค.) เมื่อเวลา 11 .00 น. ที่กระทรวงมหาดไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และ รมว.มหาดไทย (มท.1) และ รักษาราชการแทนนายกฯ กล่าวถึงกรณี กรมการปกครองได้เสนอเรื่องการขอสัญญาชาติไทยของนายเบนจามิน เมาเออร์ เบอร์เกอร์ นักธุรกิจชาวแอฟริกาใต้และ นายหน้าขายเครื่องบินให้กับ นายทักษิณ ชินวัตร มาให้พิจารณาหรือไม่ว่า ยังไม่ทราบเรื่อง มาก็ว่าไปตามกฎหมาย หากมีสิทธิ์ขอ ก็ขอได้ ส่วนจะอนุมัติหรือไม่อยู่ที่เราเพราะมีกฎเกณฑ์อยู่แล้วในเรื่องการขอสัญชาติถ้าอะไร หรือมีปัญหาทางด้านกฎหมายเราก็ไม่ให้ แต่ถ้าไม่มีอะไรเป็นไปตามข้อตกลง กติกาก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ซึ่งตนยังไม่เคยได้ยินชื่อ และไม่รู้จักเขา ถ้าจะยื่นมาต้องผ่านหลายขั้นตอน ผ่านกองบัญชาการตำรวจสันติบาล มาอีกเยอะ
“นายเบนจามินฯก็ไม่เกี่ยวกับผม และไม่เกี่ยวกับอะไรกับกระทรวงมหาดไทย ผมก็ไม่เคยได้ยืนเรื่องนี้มาก่อน”
เมื่อถามว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล อดีตรองนายกฯและรมว.มหาดไทย ระบุว่านายเบนจามิน เคยเสนอมาในยุคของนายอนุทิน แต่เนื่องจากเอกสารไม่ครบ นายภูมิธรรม กล่าวว่า อันนี้ตนไม่ทราบได้ ถ้าขึ้นมาไม่ผิดเลย ก็ว่าไปตามกฎหมาย ถ้ามีอะไรที่ผิดกฎหมายตนก็ไม่ให้ยื่น
เมื่อถามว่าอธิบดีกรมการปกครองได้รายงานเรื่องนี้มาหรือไม่เพราะเป็นเรื่องค้างเก่า นายภูมิธรรม กล่าวว่า ตนได้ยินจากสื่อฯวันนี้ ตนไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นใคร ตนก็ไม่ใช่คนซอกแซกหาประเด็นมาทำงาน ถ้าชัดเจนมีอะไรขึ้นมาก็จะดำเนินการตามเนื้อผ้า
เมื่อถามเรื่องนี้เชื่อมโยงนายทักษิณ ด้วย นายภูมิธรรม กล่าวว่า ก็ทุกอย่างเชื่อมโยงตลอด แต่ว่าการเชื่อมโยงนายทักษิณ จะเป็นอย่างไรไม่เชื่อมโยงการทำงานของตนและกระทรวงมหาดไทย