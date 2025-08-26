"เสี่ยหนู" แจง "เบญจามิน" ขอสัญชาติไทยไม่ถึงมือ ชี้ไม่ใช่ปมทำขัดแย้ง "ทักษิณ" ทำพ้นเก้าอี้มท.1

"อนุทิน" แจงเรื่อง "เบญจามิน" นายหน้าขายเครื่องบินให้ "แม้ว" ขอสัญชาติไทยไม่ถึงมือ สำนัก ปลัดตีตกหลักฐานไม่ครบ ชี้ ไม่ใช่ปมทำขัดแย้ง "ทักษิณ" ทำพ้นเก้าอี้มท.1
วันนี้ (26ส.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าว ว่า นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ นักธุรกิจชาวแอฟริกาใต้ และเป็นนายหน้าขายเครื่องบินให้กับ นายทักษิณ ชินวัตร ขอสัญชาติไทย แต่ถูกขวางไว้ในยุคที่นายอนุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย. ว่า ขณะนั้นเอกสารหลักฐานยังไม่ครบ แม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเป็นผู้ลงนามอนุมัติก็จริง แต่ไม่สามารถที่จะลงนามด้วยตัวเองได้ ต้องส่งเรื่องขึ้นมาตามลำดับชั้น ตั้งแต่ตำรวจมาถึงกรมการปกครอง ตราบใดที่เอกสารยังไม่ครบก็ยังนำเสนอรัฐมนตรีไม่ได้
เมื่อถามว่าเรื่องนี้เป็นชนวนเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกับนายทักษิณหรือไม่ นายอนุทิน รีบถามกลับว่า เกี่ยวอะไร อย่าไปเชื่อมโยงอะไรเยอะ
เมื่อถามว่ายืนยันหรือไม่ว่าการขอดำเนินการขอสัญชาติของนายเบญจามิน ดำเนินการถูกต้องหรือไม่ นายอนุทิน ยืนยันว่า ทำทุกอย่างถูกต้อง ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการขอสัญชาติ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำอีกครั้งว่า ที่ไม่เซ็นให้สัญชาตินายเบญจามิน จึงมีปัญหากับนายทักษิณใช่หรือไม่ นายอนุทิน บอกว่า "ไม่มีครับ มีไม่ได้ครับ" พร้อมระบุต่อว่า หากไม่ถูกต้องก็เซ็นไม่ได้ ขณะนั้น ขั้นตอนยังไม่ถึงมือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพราะเอกสารยังไม่สมบูรณ์ และต้องผ่านกรมการปกครอง สำนักปลัด ก่อนที่จะถึงมือมท.1 แต่พอสำนักปลัดเห็นว่าหลักฐานไม่ครบ ก็ไม่สามารถเสนอรัฐมนตรีได้ ซึ่งเป็นขั้นตอน และวิธีการปกติ