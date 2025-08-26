"ธนพร" จ่อฟ้อง ครม.ตัดชื่อเรียน วปอ.ชี้จะตัด ต้องส่งสภา วปอ. ตลกอ้างสมาคมประมง ขู่ซ้ำรอยปม "ถวิล"

“ธนพร” เตรียมฟ้องครม. ตัดชื่อเข้าเรียน วปอ. ชี้ ละเมิดสิทธิชัดเจน ระบุ สมัครตามขั้นตอน ผ่านการพิจารณาของสภา วปอ. หากจะตัดชื่อต้องส่งกลับ สภา วปอ.พิจารณา ตลกเอาสมาคมประมงมาอ้าง ขู่ซ้ำรอยปม "ถวิล"
วันนี้ (26ส.ค.) นายธนพร ศรียากูล ผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบาย กล่าวถึงกรณีถูกตัดชื่อออกจากนักศึกษา วปอ. ว่า ที่ตนเคยบอกว่าจะไม่ฟ้องใครทั้งนั้น ไม่ว่าจะด่าตนอย่างไร เพราะตนอยู่กลางแดดก็สามารถถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ ซึ่งกรณีนี้ไม่ใช่เรื่องการด่าตน แต่เป็นการละเมิดสิทธิของตน เนื่องจากตนสมัครเข้าเรียนหลักสูตรนี้ตามขั้นตอนปกติ ผ่านขั้นตอนกระบวนการตามที่ วปอ. รับสมัครทุกประการ แล้วการพิจารณารับคนเข้าเรียนเป็นอำนาจและหน้าที่ของสภา วปอ. เมื่อตนได้รับความเห็นชอบจากสภา วปอ.แล้ว เท่ากับว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่อำหน้าที่เห็นว่าคุณสมบัติตนถูกต้อง เมื่อมาถึงชั้นคณะรัฐมนตรี ถ้าเห็นว่าคุณสมบัติผมไม่ถูกต้อง ก็ควรที่จะส่งเรื่องกลับไปให้สภา วปอ. พิจารณาใหม่ แต่เมื่อมาใช้อำนาจตัดชื่อตนออก
“ผมคิดว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิผมชัดเจน และเรื่องนี้ผมจะดำเนินการทางกฎหมายกับทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมครม.วันนี้ ผมหมายถึง ครม.ทั้งคณะ จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ใครมาด่าผม แต่เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมเดินตามขั้นตอนถูกต้อง แล้วโดนละเมิดสิทธิชัดเจน” นายธนพร กล่าว
นายธนพร กล่าวต่อว่า ที่อ้างว่าสมาคมประมงไม่เห็นด้วยที่ตนจะเข้าไปเรียน ก็ยิ่งเป็นเรื่องตลก เพราะตนเองเป็นคนทำงานปลดใบเหลืองการทำประมงผิดกฎหมายจากสหภาพยุโรป จนประเทศไทยรอดพ้นใบแดงมาถึงทุกวันนี้ เป็นงานที่ดีของประเทศไทยด้วยซ้ำไป เรื่องนี้ตนยืนยันว่าเป็นหนังชีวิตแน่นอน ตนกำลังดูช่องทางทางกฎหมาย ก็อาจจะมีเรื่องคำสั่งทางปกครอง เจตนาละเมิดสิทธิตน ว่าสุจริตหรือไม่ กรณีนี้คิดว่าอาจจะใกล้เคียงเมื่อครั้งย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี จากเลขา สมช. ไปเป็นผู้ตรวจสำนักนายกฯ ทำให้ท่านนายกฯยิ่งลักษณ์ ต้องพ้นจากตำแหน่ง ตนกำลังมองว่าอาจจะเทียบเคียงได้