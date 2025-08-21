ฝ่ายค้านซัด "ไชยา" ปิดสภาหนีญัตติMOU43–44 รบ.ไร้เสถียรภาพทำสภาง่อย ชี้เขื่อนแตกความจริงเริ่มปรากฏ

ฝ่ายค้านรุมสับ! ปธ.สภาชิงปิดประชุมหนีญัตติ MOU 43–44 ทั้งที่เตรียมกมธ.วิสามัญไว้แล้ว "เท่ง" ซัดรบ.ไร้เสถียรภาพ–ทำสภากลายเป็นง่อย ไม่เปิดพื้นที่ปชช.หาทางออก ภท.ชี้ “เขื่อนแตกแล้ว” ความจริงเริ่มปรากฏ ขอปชช.อย่าท้อ เชื่อสุดท้ายความจริงชนะทุกอย่าง
วันนี้ (21ส.ค.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน พร้อมด้วย ส.ส.จาก 2 พรรคฝ่ายค้าน แถลงข่าวกรณี นายไชยา พรหมา รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม สั่งปิดประชุมกะทันหัน ก่อนเข้าสู่วาระการพิจารณาญัตติด่วน ขอให้สภาฯ พิจารณาบันทึกความเข้าใจ (MOU) ปี 2543–2544 ที่นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ
นายณัฐพงษ์ ระบุว่า เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำหลายครั้ง ขัดต่อข้อตกลงที่วิปทั้งสองฝ่ายหารือกัน ทั้งที่ประชาชนเรียกร้องให้สภาเป็นที่พึ่งในการหาทางออกปัญหาความขัดแย้งไทย–กัมพูชา แต่รัฐบาลกลับปิดกั้นพื้นที่อภิปรายที่ปลอดภัยที่สุด พร้อมตำหนิรัฐบาลที่ขาดเสถียรภาพ เสียงปริ่มน้ำ และทำให้สภากลายเป็น “ง่อย” ไม่สามารถแก้ปัญหาแทนประชาชนได้
ด้านนายปกรณ์วุฒิ ส.ส.ฝ่ายค้าน กล่าวว่า ญัตติด่วนนี้ถูกบรรจุในระเบียบวาระตั้งแต่สัปดาห์ก่อน และได้ประสานไว้แล้วว่าจะเลื่อนเข้าสู่การพิจารณาในวันนี้ โดยแม้ฝ่ายค้านยอมปรับให้การประชุมบางช่วงเป็นการประชุมลับเพราะเนื้อหาอ่อนไหว แต่สุดท้ายกลับถูกยกเลิกการตั้ง กมธ.วิสามัญ และโยนให้ กมธ.สามัญแทน ก่อนที่ประธานสภาจะปิดประชุมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ซึ่งถือว่าอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตย และทำลายความหวังของประชาชนที่มาชุมนุมอยู่หน้าสภา
ขณะที่ น.ส.แนน ส.ส.ฝ่ายค้าน ระบุว่า ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้เจรจากันมาหลายรอบ และยืนยันว่าญัตติด่วนนี้อยู่ในลำดับที่สองของระเบียบวาระ แต่กลับถูกปิดประชุมตัดจบโดยไม่พิจารณา ทั้งที่รองประธานสภาฯ คนเดียวกันเป็นผู้ไปรับหนังสือร้องเรียนเรื่อง MOU 43–44 จากประชาชนเอง
ด้านนายไชยชนก ส.ส.ฝ่ายค้าน กล่าวเสริมว่า ทุกพรรคที่ยืนอยู่ตรงนี้ต่างยอมทุกข้อเสนอเพื่อหาทางออก แต่รัฐบาลยังใช้อำนาจปิดกั้น พร้อมฝากข้อความถึงประชาชนว่า “ความจริงเริ่มปรากฏแล้ว เขื่อนแตกแล้ว ไม่มีอำนาจใดปิดบังได้” และขอให้ประชาชนสามัคคี อดทน ไม่ยอมแพ้ในระบอบประชาธิปไตย
ทั้งนี้ ฝ่ายค้านยืนยันว่า ญัตติ MOU 43–44 ยังคงค้างอยู่ในสภา และจะเดินหน้าผลักดันให้มีการอภิปรายและตั้งกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาเพื่อหาทางออกต่อไป.