“อิ๊งค์” ถึงศาล รธน.ปัดให้สัมภาษณ์สื่อ “สมชาย” ชี้คดีหนักมาก แนะลาออกก่อนศาลตัดสิน

“แพทองธาร” พร้อมครอบครัว-ทีมทนาย ถึงศาล รธน.แล้วเข้าไต่สวนคลิปเสียง ‘ฮุน เซน’ ปัดให้สัมภาษณ์สื่อ ด้าน ‘สมชาย’ ชี้คดีนี้หนักมาก ขอให้นายกฯ ลาออกก่อนศาลตัดสิน
วันนี้(21 ส.ค. )ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศาลนัดไต่สวน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) โดยในช่วงเช้า นายสมชาย แสวงการ อดีต สว. และคณะ เดินทางมาเข้าฟังการไต่สวนดังกล่าว ตามที่ศาลอนุญาตวานนี้
นายสมชาย ให้สัมภาษณ์ว่า การที่ได้มาฟังไต่สวนวันนี้ เพราะยื่นคำร้องว่าอยากให้ศาลถ่ายทอดสด แต่อาจมีข้อจำกัดบางประการ ศาลก็กรุณาให้พวกตนที่ยื่นคำร้องไว้ก่อน ได้เข้าฟัง และอาจยื่นคำร้องเพิ่มเติมบางส่วน และขอเข้าฟังคำวินิจฉัยวันที่ 29 ส.ค. ด้วย ส่วนการถ่ายทอดสดบางส่วน ศาลคงอนุญาตสื่อ อย่างไรก็ดีเชื่อมั่นว่า การไต่สวนวันนี้ ทั้งฝ่ายผู้ถูกร้อง หรือเลขาธิการ สมช. เป็นพยานผู้ถูกร้อง ให้การตรงไปตรงมากับศาล ศาลมีประเด็น รับคำร้องจาก สว.ก็ดี ไต่สวนจากประเด็นอื่นจากผู้เชี่ยวชาญของท่านก็ดี คนกลางก็ดี ประกอบกับคำแถลงของนายกฯแล้ว ท่านคงมีคำถามเพิ่มเติม เช่นเดียวกับเรามีคำถามเพิ่มเติม เราไม่ใช่ผู้ร้อง เป็นผู้สังเกตการณ์เพื่อติดตามไว้ใช้ในทางกฎหมาย สอนหนังสือ เราก็เป็นผู้หนึ่งที่ยื่นดำเนินคดีที่กองบัญชาการสอบสวนกลาง ได้ประกอบข้อร้องเรียน หรือสำนวนต่อไป
คาดว่าประเด็นนายกฯถูกไต่สวนอะไรบ้าง นายสมชาย กล่าวว่า คาดเดานะ คิดว่าจากประสบการณ์ศาล คงซักถามประเด็นความมั่นคงที่เลขาธิการ สมช.มาศาล เป็นหนึ่งใน 5 คนที่ผู้ถูกร้องอ้างถึงว่า มีกระทบความมั่นคงชายแดนหรือไม่อย่างไร เหตุการณ์ 6 มิ.ย. 2568 ประชุม สมช. และมอบหมายให้ ผบ.เหล่าทัพดำเนินการ บังเอิญ 15 มิ.ย. น.ส.แพทองธาร โทรศัพท์หาฮุน เซน หลังจากนั้น 16 มิ.ย.บอกว่า ไทยจะยอมเปิดด่าน หลังจากนั้นฮุน เซน ปล่อยคลิปวันที่ 18 มิ.ย. ต่อมา น.ส.แพทองธารยอมรับ ฝ่ายความมั่นคงยอมรับ ที่ประชาชนทั้งประเทศเห็น โดยเฉพาะที่อยู่ชายแดนเห็น คลิปนี้ทำให้เกิดข้อพิพาทโจมตีไปมาระหว่างผู้นำ 2 ตระกูล นำไปสู่การเคลื่อนกำลังทหารเข้าปะทะกัน ประชาชนล้มตาย ทหารต้องสู้รบ มาจากคลิปนี้แหละ ส่วนตัวอยากฟังว่า ในส่วนความมั่นคงที่เลขาธิการ สมช.แจแงศาล เป็นไปเพื่อประโยชน์ความมั่นคงของชาติอย่างไร เชื่อมั่นว่าเลขาธิการ สมช.ดูแลความมั่นคงของประเทศ ไม่ใช่ดูแลความมั่นคงของนักการเมือง คิดว่าคงตอบศาลตรงไปตรงมา
นายสมชาย กล่าวอีกว่า ส่วนของ น.ส.แพทองธาร ก็ได้อ่านบางส่วนกับสื่อที่จะชี้แจง แถลงต่อศาล ก็ต้องยอมรับว่า ทีมทนาย ทีมนักกฎหมายคงช่วยเขียน ยึดจากตำราของ ม.ฮาร์วาร์ด แต่ศาลคงซักในหลายเรื่อง เช่น มีประเด็นไหนที่เป็นการเจรจาขั้นสูง เพราะว่าในหนังสือฉบับนี้แปลเป็นไทยขาย ตามร้านขายดีมาก ตำราฮาร์วาร์ด การเจรจาต่อรองเยอะแยะมากมาย ตำราเล่มนี้เรื่องการค้าขาย ไม่ใช่เจรจาความเมือง โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุพิพาทชายแดน หรือการสู้รบ
นายสมชาย กล่าวด้วยว่า การเจรจาระหว่างผู้นำประเทศทั้งโลก เขาจะมี Protocal ชัดเจนว่าบันทึกเทป กลั่นกรองจาก กต. จากหน่วยความมั่นคง มีคนของรัฐนั่งอยู่ด้วย ไม่มีโทรศัพท์ส่วนตัว เมื่อมีเจ้าหน้าที่ช่วยเจรจา และช่วยตอบแทนบางเรื่อง คลิปเสียงที่เราได้ฟังกัน ก็ชัดเจนว่า เป็นส่วนที่เกิดข้อผิดพลาดนำไปสู่ที่ สว.ยื่นว่า ผิดจริยธรรมร้ายแรง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต โดยในประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองผิดหลายข้อ
“ท่านก็โชคดี ถ้าท่านลาออกก่อน ศาลก็จะจำหน่ายคดี ท่านก็จะปลอดภัย ถ้าท่านไม่ลาออกในวันเกิด ยังมีเวลาอีก 7 วัน ก่อนถึง 29 ส.ค. ยังมีเวลาตัดสินใจได้ แต่แนะนำในฐานะคนมาศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และผู้แก้ต่าง เชื่อว่าศาลท่านให้ความยุติธรรมแน่ เพราะฉะนั้นถ้าคุณแพทองธารเชื่อมั่นในข้อมูลก็อยู่ต่อ รอศาลวินิจฉัย แต่ผมเชื่อว่าผลจะออกมาแบบคดีนายกฯที่ผ่านมา เพราะผมมีส่วนร่วมตั้งแต่คดีคุณสมัคร สุนทรเวช คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร คุณเศรษฐา ทวีสิน 3 คดีมัดรวมกันความหนักเบายังน้อยกว่าคดีคุณแพทองธารเกินครึ่ง ดังนั้นคดีคุณแพทองธารหนักมาก แนะนำวันเกิดขอให้ลาออก” นายสมชาย กล่าว
ต่อมา เมื่อเวลา 09.28 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมกับ นพ.พรหมมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ติดตามผู้ถูกร้อง เพื่อให้ปากคำตามที่ศาลนัดไต่สวนพยานบุคคล 2 ปาก มีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช อดีต รมว.วัฒนธรรม มารอรับประตูทางเข้าศาล
โดยน.ส.แพทองธาร สวมชุดสูทสีดำ เสื้อเชิร์ตซับในสีขาว มีสีหน้าสดชื่น ยิ้มแย้มแจ่มใส ยกมือไหว้ทักทายสื่อมวลชนและพูดคุยกับบุคคลใกล้ชิดอย่างเป็นกันเอง ก่อนที่จะเซ็นชื่อใน ฐานะพยาน โดยเจ้าหน้าที่ศาลได้ตรวจสัมภาระสิ่งของตามระเบียบขั้นตอน โดยนางสาวแพทองธาร ฝากกระเป๋า โทรศัพท์มือถือ ไอแพด ไว้กับเลขาฯ ส่วนตัว โดยนำเพียงปากกาติดตัวเข้าห้องพิจารณาคดี
โดยก่อนเดินเข้าห้องพิจารณาคดี ได้พูดคุยกับนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีและน.ส.พิณทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ พี่สาว ที่มาให้กำลังใจ และเป็นผู้รับฟังการพิจารณาคดี โดยทั้งคู่ฝากอุปกรณ์สื่อสารไว้เช่นเดียวกัน
จากนั้นเวลา 10.00 น.นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะพยาน เดินทางมาถึงศาลโดยเซ็นชื่อและตรวจสัมภาระก่อนเข้าห้องพิจารณาคดี
โดยผู้สื่อข่าว น.ส.แพทองธาร ว่ากำลังใจยังดีอยู่หรือไม่ โดยนายกฯ หันมายิ้มโดยไม่ได้ตอบคำถาม