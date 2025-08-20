"ภูมิธรรม" เสียงอ่อย ฟ้อง "พ่อลูกฮุน" ในประเทศก่อน ส่วนฟ้องต่างประเทศเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ยังไม่รู้ลงทุนอะไรในไทย

"มท.อ้วน" ย้ำฟ้องสองพ่อลูกตระกูฮุน ตามขอบเขตกฎหมายไทยก่อน ชี้ฟ้องต่างประเทศเป็นเรื่องละเอียดอ่อน กระทบความสัมพันธ์และอื่นๆ ให้ฝ่ายกฎหมาย-สมช.-กต.ไปหารือกัน ยังไม่รู้ฮุนเซน-ฮุน มาเนต ลงทุนอะไรในไทยและมีปัญหาอะไร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบก่อน ส่วนคดี "ก๊กอาน" ยังไม่ต้องพึ่งอินเตอร์โพล มีช่องทางจัดการอยู่แล้ว
วันนี้ (20ส.ค.) เมื่อเวลา 14.15 น.ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรม เวชยชัยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ กรณีที่รัฐบาลเตรียมฟ้องสมเด็จฮุนเซนและฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรี กัมพูชา จะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือไม่ว่า เรื่องนี้ได้ตอบไปแล้ว โดยจะดำเนินการฟ้องตามขอบเขตในประเทศ ส่วนกรณีต่างประเทศเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ทั้งกระทบความสัมพันธ์และเรื่องอื่นๆ ฉะนั้นให้ฝ่ายกฎหมาย และกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงสภาความมั่นคงแห่งชาติ ต้องไปหารือกัน
เมื่อถามถึงกรณี นักการเมืองหรือนักธุรกิจที่จะเดินทางไปกัมพูชาจะมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยอย่างไร นายภูมิธรรม กล่าวว่า นักธุรกิจภายในก็ว่ากันไป เขาจะทำอะไรเป็นไปไม่ได้เพราะมีกฎหมายของกัมพูชาอยู่ บ้านเมืองต้องมีกฎเกณฑ์
เมื่อถามว่าสมเด็จฮุนเซนและนายฮุน มาเนต ได้ลงทุนธุรกิจอะไรในประเทศไทยบ้าง ได้ตรวจสอบแล้วหรือยัง นายภูมิธรรม กล่าวว่า ยังไม่ทราบต้องไปเช็คดู โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อถามย้ำว่า จะต้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษลงไปอายัดทรัพย์ หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ยังไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรบ้าง ทุกอย่างต้องว่าไปด้วยตามกระบวนการและกฎหมายว่ามีส่วนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองของราษฎร ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หากกฎหมายในประเทศทำได้ก็ทำ ส่วนกฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่กฎหมายล้วนๆ แต่มีเงื่อนไขหลายอย่างที่ละเอียดอ่อน
เมื่อถามว่าจะต้องแจ้งตำรวจสากลเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีคล้ายกับก๊กอานหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ไม่หรอก ก็ว่าไปตามกระบวนการกฎหมาย ที่มีช่องทางอยู่แล้ว สามารถฟ้องได้ตามช่องทางที่มีอยู่ ส่วนจะแจ้งอินเตอร์โพลหรือไม่ต้องให้ทางตำรวจสอบสวนก่อน หากทำได้ก็จะทำ