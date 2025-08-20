เปิดเอกสารจัดซื้อชุดตรวจโควิด ที่มาสอบวินัย “หมอสุภัทร” พบข้อสังเกตทำสัญญาก่อนประกาศผู้ชนะ

เปิดเอกสารจัดซื้อชุดตรวจโควิด 4 ฉบับ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ระหว่าง รพ.จะนะ - บ.นำวิวัฒน์ฯ วงเงิน 7.8 ล้าน ที่มาสอบวินัยร้ายแรง “หมอสุภัทร” พบข้อสังเกต 3 ฉบับทำสัญญาก่อนประกาศผู้ชนะ อีก 1 ฉบับประกาศผู้ชนะวันเดียวกับวันทำสัญญา
จากกรณีนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา ประธานชมรมแพทย์ชนบท ซึ่งถูกย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จ.สงขลา มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2566 ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าตนเองกำลังจะถูกให้ออกจากราชการ เนื่องจากมีความเห็นคัดค้านกับกระทรวงสาธารณสุขในบางเรื่อง รวมทั้งปลัดกระทรวงคน 3 ปีที่ผ่านมาถูกตั้งกรรมการสอบวินัยกว่า10 เรื่อง รวมทั้งกรณีจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) ในช่วงปี 2564 ที่โรงพยาบาลจะนะจัดซื้อจำนวน 5 ครั้ง เปิดช่องให้ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าจัดซื้อผิดระเบียบ แบ่งซื้อแบ่งจ้าง แต่โรงพยาบาลอื่นที่จัดซื้อในคราวนั้นไม่ถูกสอบสวน และเชื่อว่ามีการตั้งธงนั้น
ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ได้เผยแพร่เอกสารจัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 4 ฉบับ วงเงินรวม 7.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นที่มาของการสอบวินัยร้ายแรง นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ดังนี้
ในช่วงวันที่ 30 พ.ย. - 22 ธ.ค.2564 โรงพยาบาลจะนะ โดยนายสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ออกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจ Rapid Test โดยเฉพาะเจาะจง จากเอกชน บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง รวม 34,159 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 7,856,570 บาท (ข้อมูลเบื้องต้น) จำแนกตามประกาศดังนี้
1.ประกาศ ฉบับวันที่ 7 ธ.ค. 2564 จำนวน 8,695 ชุด 1,999,850 บาท
ประกาศโรงพยาบาลจะนะเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่ โรงพยาบาลจะนะ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ชุดตรวจ Rapid Test จำนวน 8,695 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992)จำกัด (ส่งออก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,999,850.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(น่าสังเกตทำสัญญาก่อนออกประกาศผู้ชนะ)
2. ประกาศฉบับวันที่ 30 พ.ย.2564 จำนวน 8,695 ชุด 1,999,850 บาท
ประกาศโรงพยาบาลจะนะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามที่ โรงพยาบาลจะนะ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ชุดตรวจ Rapid Test จำนวน 8,695 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992)จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,999,850.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
(น่าสังเกตทำสัญญาก่อนออกประกาศผู้ชนะ)
3 ประกาศฉบับวันที่ 22 ธ.ค.2564 จำนวน 8,695 ชุด
ประกาศโรงพยาบาลจะนะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามที่ โรงพยาบาลจะนะ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ชุดตรวจ Standard Q Covid 19 Ag test จำนวน 8,695 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992)จำกัด (ส่งออก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,999,850.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(น่าสังเกตทำสัญญาก่อนออกประกาศผู้ชนะ)
4. ประกาศฉบับวันที่ 22 ธันวาคม 2564 จำนวน 8,074 ชุด
ประกาศโรงพยาบาลจะนะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามที่ โรงพยาบาลจะนะ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ชุดตรวจ Standard Q Covid-19 Ag Test จำนวน 8,074 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992)จำกัด (ส่งออก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,857,020.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(ประกาศผู้ชนะวันเดียวกับวันทำสัญญา)
เห็นได้ว่า การจัดซื้อชุดตรวจโควิด จำนวน 4 ครั้ง ในจำนวนนี้ 3 ครั้ง เป็นการทำสัญญาจัดซื้อก่อน แล้วออกประกาศผู้ชนะตามหลัง โดยจำนวนและวงเงินเท่ากัน 3 ครั้ง และประกาศผู้ชนะวันเดียวกับวันทำสัญญา 1 ครั้ง ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
อย่างไรก็ตาม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข ได้ตอบกระทู้ถามสดของนายเทวฤทธิ์ มณีฉาย สว.ในเรื่องนี้ ในที่ประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ว่า กรณี นพ.สุภัทร ในข้อเท็จจริงมีการ้องเรียนมาจาก จ.สงขลา ซึ่งกระทรวงได้สั่งให้ผู้ตรวจสอบภายในได้ไปทำการตรวจสอบ โดยหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในได้ลงพื้นที่โรงพยายาลจะนะ โรงพยาบาลระโนด เรื่องนี้เกิดขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2564 แต่มีการตรวจสอบในปี 2566 พบความบกพร่องในการบริหารในฐานผู้อำนวยการ คือการจัดซื้อจัดจ้าง ATK เรื่องการอนุมัติแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ส่วนประเด็นการเดินทางมา กทม.เพื่อกิจกรรมแพทย์ชนบทบุกรุง การสร้างอาคาร 8 ชั้นที่มีการเปลี่ยนแบบโดยไม่มีการแก้ไขสัญญา การสั่งการเปลี่ยนแบบโดยr]การ และมีเรื่องปลีกย่อยการจัดซื้อพัสดุ เช่นการแปลงสภาพรถราชการ
นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า เมื่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับเรื่องก็ได้แต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง และไม่ร้ายแรงตามระเบียบของข้าราขการพลเรือน(ก.พ.)มีการเปลี่ยแปลงคณะกรรมการทั้งหมด 3 ครั้ง ชุดที่หนึ่งมีการตั้งคณะกรรมการและมีการร้องเรียนว่า กรรมการที่เป็นอยู่นั้นอาจจะไม่ให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา จึงเปลี่ยนกรรมการเป็นชุดที่สอง และชุดที่สองได้รับการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง เพราะเลขาคณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้เปลี่ยนอาชีพจากกระทรวงสาธาณสุขไปสำนักงานอัยการสูงชุด จึงมีการเปลี่ยนคณะกรรมการอีกครั้งเป็นครั้งที่สาม ซึ่งการดำเนินการครั้งที่สามอยู่ระหว่างการสอบสวนและจัดทำรายงานผล เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมามีมติเป็นความลับ ซึ่งตนไม่ทราบว่ามติเป็นเช่นไร และมตินี้จะต้องถูกเสนอไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเอาเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนสามัญ(อกพ.) ซึ่งมี รมว.สาธารณสุขเป็นประธาน โดยการประชุมจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้
“ทั้งนี้เรื่องที่พูดคุยต้องดำเนินการตามกฎของราชการ และเรื่องทั้งหลายยังไม่ถึงผม ผมจะให้ความเป็นธรรมให้ดีที่สุด เมื่อได้เห็นข้อมูลในเรื่องดังกล่าวแล้ว เพราะยังไม่มีกาประชุม จึงยังพอมีเวลาที่จะสั่งการให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ส่วนผลสอบเรื่องดังกล่าวนั้นหากอะไรที่ไม่เป็นข้อกำหนดว่าเป็นความลับ ผมยินดีเปิดเผยให้ แต่หากติดระเบียบราชการ ผมจนใจที่จะทำแบบนั้น แต่จะให้ความร่วมมือเต็มที่” นายสมศักดิ์ ชี้แจง