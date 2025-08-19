“สรวงค์” ยัน 21 ส.ค. "อิ๊งค์" แจงศาลเอง มั่นใจได้ไปต่อ ปัดจับมือ ภท.ดึง "บิ๊กตู่" นั่งนายกฯ

“สรวงค์” เผย 21 ส.ค.นี้ “แพทองธาร“ไปแจงศาล รธน.ด้วยตัวเอง มั่นใจได้ไปต่อ ปัดข่าวเพื่อไทยจับมือภูมิใจไทย ดึง “ประยุทธ์” เป็นนายกฯ คนกลาง ลั่นคงต้องออกแถลงการณ์โต้เฟคนิวส์ ขอข้าราชการทำงานเป็นเสาหลักให้ประเทศเดินต่ออย่ามึนอึน
วันนี้(19 ส.ค.) นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี กระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทย จะดึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มาเป็นแคนดิเดต นายกรัฐมนตรี มาบริหารบ้านเมือง และจะจับมือกับพรรคภูมิใจไทย ว่า เป็นอีกข่าวหนึ่งที่ต้องออกแถลงการณ์ว่า อย่าเชื่อข่าวปลอม เพราะไม่ได้ออกมาจากพรรคเพื่อไทยแน่นอน และไม่ได้มีความคิด หรืออะไรที่ไปถึงขนาดนั้น เรายังยืนยันในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจของ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ว่าวันที่ 29 ส.ค. จะสามารถไปต่อได้
ส่วนมีการคิดแผน 1 แผน 2 สำรองไว้หรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่า ไม่มี เรามั่นใจมากๆ อย่างที่ตนเคยบอกว่าข่าวอะไรที่ออกมา ขออย่าให้เป็นข่าวที่กระทบกระเทือนต่อความเชื่อมั่นในการทำงาน เพราะปัจจุบันนี้ทำงานก็ลำบากอยู่แล้ว ทุกคนก็รอวันที่ 29 ส.ค.อย่างเดียวว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งขณะนี้ข้าราชการก็เกียร์ว่างอยู่ แต่เราก็พยายามทำงานให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
ส่วนวันที่ 21 ส.ค. ที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานคดีคลิปเสียง นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปด้วยตนเองหรือไม่นายสรวงศ์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปด้วย ตนเอง และตรงกับวันเกิดท่านพอดี
ทั้งนี้จะมี สส.พรรคเพื่อไทยไปให้กำลังใจหรือไม่นายสรวงศ์ กล่าวว่า วันที่ 21 ตรงกับวันประชุมสภาผู้แทนราษฎร สส.ต้องอยู่ประชุม
เมื่อถามถึงกรณีกระแสข่าวว่า นางสาวแพทองธาร จะรอดคดี ด้วยคะแนนเสียง 5 ต่อ 4 จะทำให้กระทบ กระบวนการวินิจฉัยหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่าไม่ทราบ เรื่องตัวคะแนน แต่ยังเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจ แล้วมั่นใจว่าจะไม่มีอะไรกดดันศาลรัฐธรรมนูญได้ทุกอย่างคงออกมาด้วยความเป็นจริง ตามข้อเท็จจริงที่เรานำเสนอในการต่อสู้ ซึ่งทั้งหมดอยู่ที่อำนาจของศาล
เมื่อถามว่าข่าวที่ออกมาจะทำให้การทำงานของรัฐบาล ยากขึ้นหรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่า มันไม่มีอะไรที่ยากกว่านี้แล้ว ทุกวันนี้ก็ทำงานลำบากพอสมควร ค่อนข้างจะอึนๆ ขมุกขมัวไปหมด และข่าวที่ออกมาแต่ละวัน เป็นข่าวปลอมมากกว่าข่าวจริง อย่างเมื่อวานเรื่องของกองทัพ ก็ต้องออกแถลงข่าว ว่าอย่าเชื่อเฟคนิวส์ ซึ่งก็ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชน ถ้าในเรื่องของความมั่นคง ก็ให้ติดตามข่าวของกองทัพ ขอให้เป็นข่าวที่ออกมาจากปากนักการเมือง ไม่ว่าจะเป็นจากตนหรือนายภูมิธรรมเวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือ รัฐมนตรีคนอื่นๆ
ส่วนรัฐบาลจะดึงความเชื่อมั่นของประชาชนกลับคืนมาได้หรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่า ก็จะพยายาม เราใช้ผลงานในการทำงานเป็นหลัก ในการที่จะให้ประชาชนเห็นความตั้งใจ ซึ่งตนมองว่าเมื่อเวลาผ่านไปสะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่าง ว่าสิ่งที่เราพยายามทำและพูดมาตลอด
เมื่อถามว่าหากผ่านวันที่ 29 ส.ค.ไปได้จะเช็คบิลข้าราชการเกียร์ว่างหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ไม่ เพราะ ข้าราชการไม่เชิงว่า เป็นการทำงานแบบเกียร์ว่าง แต่เป็น การทำงานที่ค่อนข้างอึนๆมึนๆ เพราะไม่มีความชัดเจน และไม่รู้ว่ารัฐบาลจะอยู่หรือไป แต่พวกตนทำงานเต็มที่อยู่แล้ว ก็ขอว่า อย่างไรประเทศก็ต้องเดินต่อไป ไม่มีทางตันแน่นอน
เมื่อถามว่าจะ จะพูดอะไรกับข้าราชการที่ยังอึนมึนอยู่ นายสรวงศ์กล่าวว่า ประเทศต้องเดินทางต่อ ประเทศต้องไปแต่อยู่ จะอยู่จะไปนักการเมืองก็คือนักการเมือง แต่ขอให้ข้าราชการเป็นเสาหลัก ในการทำงานให้กับประเทศชาติ