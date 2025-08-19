“แพทองธาร” ลาประชุม ครม.อีกสัปดาห์ คาดเก็บตัวรอคำวินิจฉัยคดีคลิปเสียงคุยฮุนเซน 29 ส.ค.

“แพทองธาร” ลาประชุม ครม. ต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ คาดเก็บตัวจนถึงงันศาล รธน.อ่านคำวินิจฉัยคดีคลิปเสียงคุย “ฮุน เซน” 29 ส.ค. แต่จะยังไปร่วมประชุมพรรคเพื่อไทยบ่ายวันนี้
วันนี้(19 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ลาประชุมคณะรัฐมนตรีต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 โดยสัปดาห์แรก ที่นางสาวแพทองธาร ไม่ปรากฎตัวร่วมประชุม คือ วันอังคาร ที่ 5 สิงหาคม ส่วนสัปดาห์ถัดมา ครม.งดประชุมในวันที่ 12 สิงหาคม เนื่องจากเป็นวันหยุด และมีวาระการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 และสัปดาห์พบว่านางสาวแพทองธาร ได้ลาประชุม ครม.อีก
ซึ่งตรงกับรายงานข่าวก่อนหน้านี้ ว่า นางสาวแพทองธาร จะเก็บตัวจนกว่าจะถึงวันศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีคลิปเสียง สนทนา กับนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ในวันที่ 29 สิงหาคม และจะเข้าร่วมประชุม ครม. เฉพาะวันที่มีวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรมเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า นางสาวแพทองธาร จะเดินทางเข้าร่วมประชุมกับ สส.พรรคเพื่อไทย ในช่วงบ่ายวันนี้ ที่พรรคเพื่อไทย
ส่วนการประชุม ครม.วันนี้ ยังมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่แจ้งลาประชุมด้วย