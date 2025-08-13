"อิ๊งค์" เข้าสภาฯ สื่อถามถึงกำลังใจ ได้แต่ยิ้มพยักหน้ารับ

“แพทองธาร” เข้าสภาฯ ยิ้มหวาน พยักหน้ารับ หลังสื่อซักกำลังใจยังดีหรือไม่
วันนี้(13 ส.ค.) นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เดินทางเข้าสภาผู้แทนราษฎรในเวลา เวลา12.25 น. เพื่อให้กำลังใจ สส. ในการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 วาระ 2 และ 3 ซึ่งพิจารณาวันนี้เป็นวันแรก โดยมีบรรดารัฐมนตรี และ สส.ของพรรคมารอต้อนรับ
โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามหลังไม่ได้เจอสื่อและให้สัมภาษณ์เป็นเวลานาน ซึ่งนางสาวแพทองธารได้แต่ยิ้มตอบ
ผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่ากำลังใจในช่วงนี้ยังดีอยู่หรือไม่ นางสาวแพทองธารยิ้มพร้อมพยักหน้ารับ แต่ไม่ได้ตอบคำถามใดๆ ก่อนขึ้นไปยังห้องรับรองทันที