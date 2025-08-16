“สมศักดิ์” เดินหน้าโครงการ “เด็กฉลาดสร้างได้ตั้งแต่แรกเกิด” รับมือวิกฤตเกิดน้อยในรอบ 75 ปี

รมว.สาธารณสุข เปิดโครงการ “เด็กฉลาดสร้างได้ตั้งแต่แรกเกิด” มุ่งเสริมโภชนาการ-พัฒนาการสมวัย ยกระดับคุณภาพเด็กไทย หลังตัวเลขเด็กเกิดปี67 ต่ำสุดในรอบ 75 ปี พร้อม ขับเคลื่อนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2568 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้เปิดตัวโครงการ “เด็กฉลาดสร้างได้ตั้งแต่แรกเกิด” โดยมี นพ.พรหมมินทร์ เลิศสุรีย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายมาร์ก แลนดรี้ รักษาการผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วม
นายสมศักดิ์ ระบุว่า ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ มีผู้สูงอายุเกิน 20% ของประชากร แต่จำนวนเด็กเกิดใหม่กลับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2567 มีเด็กเกิดเพียง 462,000 คน ต่ำกว่า 5 แสนรายเป็นครั้งแรกในรอบ 75 ปี ทั้งที่ควรมีอัตราเกิดเฉลี่ย 2.1 คนต่อครอบครัว แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 1.2 คนต่อครอบครัว ขณะเดียวกันเด็กที่เกิดใหม่ 1 ใน 3 ยังมีภาวะเลือดจาง จึงจำเป็นต้องลงทุนใน “1,000 วันแรกของชีวิต” เพื่อสร้างศักยภาพที่แข็งแรงให้กับเด็กไทย
นายสมศักดิ์ เปิดเผยอีกว่า โครงการเด็กฉลาดสร้างได้ตั้งแต่แรกเกิด เป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับบทบาทของแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์ การส่งเสริมโภชนาการ เช่น ธาตุเหล็กในอาหาร การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การส่งเสริมพัฒนาการที่สมวัย การพัฒนาการอ่าน การใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกับลูก การดูแลสุขภาพกายและใจ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสมอง และทักษะชีวิตของเด็ก โดยเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งตนหวังว่า โครงการนี้ จะขยายผลไปสู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กไทยทุกคนมีโอกาสเติบโตอย่างเต็มศักยภาพต่อไป
“ขณะนี้ เราก็กำลังมีปัญหาเด็กไทยเกิดน้อยลง โดยเราต้องการ 2.1 คนต่อครอบครัว แต่วันนี้ มีแค่ 1.2 คนต่อครอบครัว ทำให้มีประชากรสูงวัยมากขึ้น นอกจากนี้ เด็กที่เกิดมา 1 ใน 3 ก็ยังมีปัญหาเลือดจาง เราจึงต้องขับเคลื่อนโครงการนี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมา กรมอนามัย ก็ได้ส่งเสริมให้เด็กดื่มนมแม่ อย่างน้อย 6 เดือน โดยมีโครงการส่งนมแม่ จากที่หนึ่ง ไปให้ลูกอีกที่หนึ่งด้วยเครื่องบิน ซึ่งส่งเสริมไปแล้วกว่า 7 พันรายด้วย“รมว.สาธารณสุข กล่าว