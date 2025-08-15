สภาฯ ผ่านงบฯ 69 “พิชัย” ลั่นใช้งบโปร่งใส-คุ้มค่าสูงสุดเพื่อประชาชน

สภาฯ โหวตผ่านงบฯ 69 ฉลุย เห็นชอบ 257 ต่อ 230 เสียง หลังถก 3 วันติด “พิชัย” ขอบคุณทุกฝ่าย ลั่นใช้งบโปร่งใส-คุ้มค่า เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ที่รัฐสภา การประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีนายไชยา พรหมา รองประธานสภาฯ คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธาน พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาท หลังคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาแล้วเสร็จ โดยสมาชิกอภิปรายต่อเนื่อง 3 วันเต็ม (13–15 ส.ค.) ก่อนลงมติเมื่อเวลา 22.50 น. ผลปรากฏว่า เห็นชอบ 257 เสียง ไม่เห็นชอบ 230 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่ให้ความเห็นชอบ พร้อมย้ำว่าร่างงบฯ 2569 เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนความมั่นคง และภารกิจของหน่วยงานรับงบ โดยจะใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และตอบสนองความต้องการของพื้นที่และประชาชน
นายพิชัยยังกล่าวขอบคุณคณะ กมธ.วิสามัญฯ ที่ร่วมกันทำงานจนสำเร็จ พร้อมรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน เพื่อให้การใช้งบเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
“รัฐบาลขอให้ความมั่นใจว่า งบประมาณที่ผ่านการพิจารณาครั้งนี้จะถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และบรรลุเป้าหมายนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนประเทศท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลและสมาชิกทุกคน” นายพิชัย กล่าวทิ้งท้าย