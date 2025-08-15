สภาถกงบ ศธ. “ไอซ์ รักชนก” โวย รมต.ไม่มาตอบในชั้นกรรมาธิการ "ชลน่าน" สอนมวยเป็นเรื่อง กมธ.คนนอกไม่เกี่ยว

สภาถกงบฯ ศธ. “ไอซ์ รักชนก” โวยในชั้นกรรมาธิการ รมต.เจ้ากระทรวงไม่มาตอบ “หมอชลน่าน” สอนมวยเป็นเรื่องของ กมธ.เท่านั้น คนนอกไม่เกี่ยว
วันนี้ (15 ส.ค. 2568) ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 วาระ 2-3 วันสุดท้าย ในมาตรา 24 งบกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.กทม. พรรคประชาชน ในฐานะ กมธ.เสียงข้างน้อย อภิปรายว่าพรรคเคยเสนอหลายครั้งให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงมาชี้แจงงบด้วยตัวเอง เพราะเป็นผู้ออกนโยบายและต้องรับผิดชอบทางการเมือง แต่ที่ผ่านมา รัฐมนตรีบางคนไม่มาตอบตั้งแต่วาระ 1 แม้ในชั้น กมธ.ก็ไม่มาตอบ ปล่อยให้ข้าราชการชี้แจงแทนซึ่งไม่สามารถตอบเชิงนโยบายได้
ยกตัวอย่างกรณีสำคัญ เช่น งบ “ภาษีทรัมป์” ควรเชิญรัฐมนตรีมาตอบ แต่กลับไม่ได้รับความร่วมมือแม้แต่ 5 นาที ซึ่งข้อบังคับการประชุมปี 2562 แม้ไม่สามารถร้องขอให้รัฐมนตรีมาชี้แจงได้ แต่หากนายกฯ หรือรัฐมนตรีประสงค์จะแถลง ประธานสามารถอนุญาตได้ จึงไม่มีข้อห้าม
แต่นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นแย้งว่า การพิจารณางบมีขั้นตอนชัดเจน วาระ 1 เป็นการชี้แจงโดย ครม.หรือ รมต. ส่วนวาระ 2 เป็นหน้าที่ กมธ. เสนอรายงานต่อสภา ไม่ใช่ช่วงให้บุคคลภายนอกเข้ามาร่วม เว้นแต่ใช้สิทธิพาดพิง และไม่ควรทำให้สภาเสียเวลาในสิ่งที่ไม่จำเป็น
ระหว่างการอภิปราย มี ส.ส. ประท้วงนายไชยา พรหมา รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่ประธาน ว่าไม่เป็นกลาง แต่นายไชยาได้ยืนยันตนมีจิตสำนึกและหน้าที่รักษาความเป็นกลาง แม้มีสังกัดพรรคการเมือง แต่จะทำงานอย่างดีที่สุด และขอให้เปิดใจให้โอกาสในการทำหน้าที่