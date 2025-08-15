“อิ๊งค์” เข้าสภาฯ วันที่ 3 เมินตอบปมแจงศาล รธน. โพสต์ไอจี "เป็ดกับเต่า" ทิ้งปริศนา ขอกำลังใจ

“แพทองธาร” เข้าสภาฯ วันที่ 3 รูดซิปปาก ไม่ตอบปมแจงศาล รธน.คดีคลิปเสียงคุยฮุนเซน โพสต์ไอจีกลางดึก "เป็ดกับเต่า" ทิ้งปริศนา ขอกำลังใจ
เมื่อเวลา 10.10 น.วันที่15 ส.ค.ที่รัฐสภา น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว.วัฒนธรรม ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เดินทางเข้ารัฐสภา เพื่อติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 วาระ 2-3 ในวันสุดท้าย ก่อนที่จะลงมติโดยมี น.ส.จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และสส.เพื่อไทย รอรับจำนวนมาก โดย น.ส.แพทองธาร ยังมีสีหน้าสดชื่น ยกมือไหว้แล้วยิ้มทักทายสื่อ แต่ยังปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ นัดไต่สวนพยานบุคคลเพิ่มเติม ในวันที่ 21 ส.ค.นี้ นายกฯจะตัดสินใจไปด้วยตัวเองหรือไม่ ซึ่งน.สแพทองธาร หันมายิ้มแต่ไม่ตอบคำถาม เมื่อถามย้ำว่าได้ส่งคำแถลงปิดคดีต่อศาลไปแล้วหรือยัง น.ส.แพทองธาร ไม่ตอบคำถาม ก่อนที่จะเดินขึ้นห้องรับรอง อาคารรัฐสภา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงดึกวันที่14 ส.ค.ที่ผ่านมา น.ส.แพทองธาร ได้โพสภาพและข้อความทางไอจี สตอรี่ inghin21 และเพลงประกอบ Ordinary
“Everything you do, comes back to you. Do good. Be good. (ทุกสิ่งที่คุณทำ จะย้อนกลับมาหาคุณ จงทำดี เป็นคนดี)”
และต่อมาได้โพสไอจีสตอรี่ เป็นภาพการ์ตูนเป็ดโดนัล ดักส์ ถือดอกไม้ให้เต่า พร้อมข้อความว่า “If you have the chance to make people happy, just do it. Sometimes people are struggling silently. Maybe, your act of kindness can make their day.” (ถ้าคุณมีโอกาสทำให้คนอื่นมีความสุข ก็จงทำ บางครั้งผู้คนกำลังเผชิญความยากลำบากอย่างเงียบ ๆ บางทีการกระทำเล็ก ๆ ของคุณอาจทำให้วันของเขาสดใสขึ้น) ด้านล่างมีคำว่า Kindness is free (ความเมตตาเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเสียเงิน) พร้อมอีโมจิหน้ายิ้ม
ทั้งนี้ เป็นที่สังเกตว่า น.ส.แพทองธาร เคยแชร์ข้อความในลักษณะนี้ ในช่วงที่ถูกศาลสั่งหยุดปฎิบัติหน้าที่ในฐานะนายกฯ กรณีคดีคลิปเสียงสนทนากับนายฮุนเซน