”ภูมิธรรม“ ยังไม่ได้พิจารณา “อันวาร์” เสนอเป็นตัวกลางคุย BRN - คณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ยังไม่คืบหน้า

”ภูมิธรรม“ บอกยังไม่ได้พิจารณาหลัง “อันวาร์” เสนอเป็นตัวกลางเจรจากับ กลุ่ม BRN ส่วนคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ยังไม่คืบหน้า
วันที่ 14 ส.ค.นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้า เรื่องการแต่งตั้งคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ว่า ยังไม่ได้แต่งตั้ง ทำไมถึงมาถามตนก่อน
เมื่อถามย้ำว่า นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เสนอเป็นคนกลางในการพูดคุย กับ ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี (BRN) นายภูมิธรรมกล่าวว่า ยังไม่ได้พิจารณา ก่อนเดินขึ้นห้องทำงานกระทรวงมหาดไทยทันที