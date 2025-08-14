xs
”ภูมิธรรม“ ยังไม่ได้พิจารณา “อันวาร์” เสนอเป็นตัวกลางคุย BRN - คณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ยังไม่คืบหน้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



วันที่ 14 ส.ค.นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้า เรื่องการแต่งตั้งคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ว่า ยังไม่ได้แต่งตั้ง ทำไมถึงมาถามตนก่อน

เมื่อถามย้ำว่า นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เสนอเป็นคนกลางในการพูดคุย กับ ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี (BRN) นายภูมิธรรมกล่าวว่า ยังไม่ได้พิจารณา ก่อนเดินขึ้นห้องทำงานกระทรวงมหาดไทยทันที

