อึ้ง! ประธานพูโลขอบคุณ "อันวาร์" นายกฯ มาเลเซีย แก้ไขปัญหาไฟใต้ของไทย

ประธานองค์การปลดปล่อยสหปัตตานี หรือขบวนการพูโล แสดงความขอบคุณ อันวาร์ อิบราฮิม นายกฯ มาเลเซีย ประกาศแก้ไขปัญหาไฟใต้ของไทย พร้อมร่วมมือและให้การสนับสนุนที่จำเป็นทั้งหมด
วันนี้ (14 ส.ค.) สำนักข่าวแห่งชาติเบอร์นามา (BERNAMA) ของมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ 13 ส.ค.ที่ผ่านมาว่า องค์การปลดปล่อยสหปัตตานี หรือขบวนการพูโล (PULO) แสดงความขอบคุณนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย สำหรับความมุ่งมั่นของมาเลเซียในการไกล่เกลี่ยความพยายามในการแก้ไขความขัดแย้งในจังหวัดปัตตานี ทางภาคใต้ของประเทศไทย
นายกัสตูรี มาห์โกตา ประธานองค์การปลดปล่อยสหปาตานี หรือขบวนการพูโล ได้กล่าวว่า แถลงการณ์ล่าสุดของนายอันวาร์ทำให้ประชาชนชาวปัตตานีมีความหวังขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ซึ่งประชาชนเหล่านี้ต่างโหยหาความยุติธรรม สันติภาพ และการแก้ไขปัญหาปัตตานีอย่างครอบคลุม ยุติธรรม และยั่งยืนมาอย่างยาวนาน มั่นใจว่าแนวทางของมาเลเซียที่เน้นการทูต การเจรจา และการเคารพซึ่งกันและกัน จะช่วยนำทางไปสู่การเจรจาที่สร้างสรรค์
นอกจากนี้ นายกัสตูรียังเน้นย้ำว่า ขบวนการพูโลเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะร่วมมือและให้การสนับสนุนที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าภารกิจจะประสบความสำเร็จ โดยเชื่อว่าความพยายามดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างชาวปัตตานีและมาเลเซียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และแสดงความหวังว่าความพยายามนี้จะได้รับพรและจะนำไปสู่สันติภาพชั่วนิรันดร์
ก่อนหน้านี้ นายอันวาร์กล่าวในระหว่างเยือนรัฐกลันตันเมื่อวันที่ 8 ส.ค. ว่า มาเลเซียพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นคนกลางในการแก้ไขความขัดแย้งทางภาคใต้ของไทย และพยายามที่จะยุติความตีงเครียดระหว่างฝ่ายที่ทำสงครามกัน มาเลเซียจะเพิ่มความพยายามในการส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนสามารถศึกษาศาสนาอิสลามและยกระดับโปรไฟล์ของภาษามาเลย์
อนึ่ง กลุ่มนักเคลื่อนไหวในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต่อต้านอำนาจรัฐที่มีบทบาทในปัจจุบันมีหลายกลุ่ม ได้แก่ ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี (BRN) กลุ่มรุนดากุมปูลันเกอจิล หรืออาร์เคเค (RKK) กลุ่มมูจาฮีดีนอิสลามปัตตานี (GMIP) ขบวนการแนวร่วมปลดแอกแห่งชาติปัตตานี (BIPP) และองค์กรปลดปล่อยสหปัตตานี (PULO)