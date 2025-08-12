ภท.จี้เยียวยาผู้อพยพปะทะเขมร ชี้กลับบ้านเป็นอาทิตย์ยังไม่รู้ดูแลยังไง มติพรรคโหวตงบดูรายมาตรา

โฆษกภท. จี้ ครม. เยียวยาผู้อพยพ จากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา ชี้ กลับบ้านกว่า 1 อาทิตย์แล้ว ประชาชนยังไม่รู้ว่าจะได้รับการดูแลอย่างไร ขณะมติพรรคโหวตงบ 69 วาระดูรายมาตรา ส่วนวาระ 3 รอเคาะอีกรอบ
วันนี้ (12ส.ค.) นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานีโฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงผลประชุม ว่า พรรคภูมิใจไทย มีมติโหวตร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 ในวาระ 2 จะพิจารณาเป็นรายมาตรา โดยจะดูเหตุและผลของกรรมาธิการเสียงข้างมากในการปรับลดงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ส่วนวาระ 3 จะหารือกันอีกครั้งก่อนการโหวตวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคมนี้
นางสาวแนน ยังฝากถึงคณะรัฐมนตรี ถึงมาตรการเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีสานใต้ 4 จังหวัด แม้การปะทะจะสงบลงแล้ว และพี่น้องประชาชนได้เดินทางกลับบ้าน แต่ความเดือดร้อนไม่ได้จบลงไปด้วย มีประชาชนมากกว่า 200,000 คนที่ต้องอพยพและไม่ได้ประกอบอาชีพ ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา พวกเขายังรอมาตรการเยียวยาจากคณะรัฐมนตรี เพราะตอนนี้เห็นเพียงมาตรการยาวๆผู้ที่เสียชีวิต โดยเฉพาะบ้านของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเสียหาย
"มีคำถามเกิดขึ้น ที่มาจากประชาชนว่าหน่วยงานราชการจะช่วยเหลืออย่างไร แม้จะมีการสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะให้ทางจังหวัดเร่งทำตามระเบียบอย่างเร็วที่สุด แต่วันนี้ถ้าทำตามระเบียบราชการ คงไม่เร็วที่สุด มันมีจังหวะเวลา แต่นี่เป็นเหตุพิเศษไม่ใช่เหตุปกติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึงขอเรียกร้อง อยากปล่อยปละละเลย อย่าเห็นเพียงรายงานบนหน้ากระดาษ ว่าพี่น้องกลับไปแล้ว อย่าลืมว่าพี่น้องขาดรายได้ กลับไปแล้วเขาเจอบ้านที่รับความเสียหาย มีสัตว์ของเขาบาดเจ็บล้มตาย เขาต้องได้รับคำตอบ อย่างรวดเร็ว เขากลับบ้านไป 1 สัปดาห์แล้ว แต่ยังเกิดคำถามที่ค้างคา ว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไร"
นางสาวแนน ยังขอรัฐมนตรี อย่านั่งดู แต่กระดาษ ดูตารางงานของท่านเพียงอย่างเดียวหากลงพื้นที่แล้ว ก็อยากจะให้รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น และวันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาตอบคำถามในเชิงหยอกย้อนกัน