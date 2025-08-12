รัฐบาลหนุนพลังแม่สร้างครอบครัวปลอดปัจจัยเสี่ยง ชี้น้ำเมาทำเสียหาย 1.6 แสนล. 1.02% ของ GDP

รัฐบาลหนุนพลังแม่สร้างครอบครัวปลอดปัจจัยเสี่ยง เผยน้ำเมาสร้างความเสียหายทุกมิติกว่า 1.6 แสนล้านบาท สูงถึง 1.02% ของ GDP แนะคนรุ่นใหม่สร้างครอบครัวอบอุ่นเป็นวัคซีนเข็มแรกปั้นลูกน้อยมีอนาคตที่ดี ห่างไกลเหล้ายา
วันนี้ (12ส.ค.) นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมของทุกปี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน มูลนิธิเด็ก เยาวชนและครอบครัว ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ “My Mom” รักไม่ธรรมดา เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ กระตุ้นเตือนอันตรายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขับเคลื่อนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยสะท้อนถึงพลังบวกของแม่ ความรักของแม่ และความเสียสละที่ยิ่งใหญ่เพื่อครอบครัว
ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า มูลค่าการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทยปี 2564 เท่ากับ 165,450.5 ล้านบาท หรือ 1.02% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) แบ่งเป็นการสูญเสียทางอ้อมจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และการขาดงานหรือสูญเสียผลิตภาพจากการทำงาน 96.3% และการสูญเสียทางตรงจากค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรม และมูลค่าความเสียหายต่อทรัพย์สินจากอุบัติเหตุจราจรทางบก 6,091.7 ล้านบาท
“คนไทยเกือบ 80% เคยได้รับผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่น ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และปัญหาครอบครัว โดยต้นทุนทางสังคมเฉลี่ยจากนักดื่มไทยหนึ่งคนสูงถึง 498,196 บาท โดยเฉพาะนักดื่มชายมีต้นทุนสูงถึง 721,344 บาทต่อคน แอลกอฮอล์ยังเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่ 1 ที่เชื่อมโยงกับมะเร็งอย่างน้อย 8 ชนิด อาทิ มะเร็งช่องปาก กล่องเสียง หลอดอาหาร ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก เต้านม ตับ และตับอ่อน” นายอนุกูล ระบุ
นายอนุกูล กล่าวต่อว่า จากตัวเลขข้อมูลสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และความเสียหายต่อสังคม รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รณรงค์ไม่ให้ประชาชนดื่มน้ำเมา พร้อมกำหนดแนวทางควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นร่วมขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมให้ห่างไกลกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งเสพติด และการพนัน พร้อมขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการลด ละ เลิกการดื่ม เพื่อปกป้องสุขภาพที่ดี และคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคน