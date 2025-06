ป.ป.ส. ชวนคนไทยกอดกัน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ภายใต้โครงการ Hugs Against Drugs กอดกันด้วยใจ ปลอดภัยจากยาเสพติด (กอด ปลอด ยา)

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2568 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จัดงานแถลงข่าว โครงการสื่อสารสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ภายใต้แนวคิด Hugs Against Drugs กอดกันด้วยใจ ปลอดภัยจากยาเสพติด (กอด ปลอด ยา) แคมเปญสุดสร้างสรรค์ ชวนเพื่อน คนที่รักมากอดกัน เพื่อแสดงออกถึงความรักและความห่วงใย อันเป็นจุดเริ่มต้นสู่เกราะปัองกันภัยยาเสพติดสำนักงาน ป.ป.ส. จัดกิจกรรมเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันภัยยาเสพติด บอกต่อพลังของ “การกอด” ตามสไตล์ของแต่ละคนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในกิจกรรม “กอด ปลอด ยา” เพื่อแสดงความรัก ความใส่ใจ ความปรารถนาที่จะให้กลุ่มเพื่อน ครอบครัว สถานประกอบการ และหมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัยจากยาเสพติด ปลุกพลังให้ทุกกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อป้องกันภัยจากยาเสพติดพลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กล่าวว่า “สำหรับโครงการสื่อสารสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ภายใต้แนวคิด Hugs Against Drugs กอดกันด้วยใจ ปลอดภัยจากยาเสพติด (กอด ปลอด ยา) ทางสำนักงาน ป.ป.ส. ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมสร้างสังคมปลอดภัยจากยาเสพติด โดยมีการสื่อสารผ่านผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) ในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่จะมาช่วยถ่ายทอดเรื่องราว หรือประสบการณ์เกี่ยวกับพลังของ “การกอด” ในการแสดงออกถึงความรัก ความอบอุ่น และอ้อมกอดจากครอบครัว เพื่อน และคนในชุมชน เพื่อให้เกิดกระแสตระหนักต่อปัญหายาเสพติด เสริมสร้างความเข้าใจ ให้อภัย ให้โอกาส และเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันปัญหายาเสพติด เพื่อทำให้เกิดครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเป็นปราการสำคัญในการป้องกันยาเสพติด”โครงการนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลาย ทั้งเด็ก เยาวชน ครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครองที่เมื่อรับรู้ถึงพลังของ “การกอด” แล้ว อยากให้บอกต่อไปยังเพื่อน ๆ ในโรงเรียน ในที่ทำงาน หรือพ่อแม่ รวมถึงคนในชุมชน ว่าทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของพลังที่เข้มแข็ง มาร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติดได้โดยเริ่มต้นจากการกอด เพื่อแสดงความรัก ความห่วงใยที่มีต่อกัน พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมสำนักงาน ป.ป.ส. เชิญชวนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม “กอด ปลอด ยา” ร่วมส่งภาพหรือคลิปการกอดทางสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะกอดเพื่อน ครอบครัว หรือคนที่รัก พร้อมบอกเล่าเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับการกอดในแบบของตัวเอง เพื่อจุดประกายให้ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดแรงบันดาลใจในการแสดงความรัก ความห่วงใย ให้กำลังใจแก่กัน ร่วมสร้างการรับรู้ให้กับสังคมว่าทุกคนมีบทบาทและมีส่วนสำคัญในการร่วมกันป้องกันปัญหา ยาเสพติดได้ นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ยังได้ปลุกพลังสร้างสรรค์ผ่านผลงานเพลงและมิวสิควิดีโอ“มาHUG(ฮัก)กันมั้ย” จาก วง PROXIE เพื่อร่วมถ่ายทอดและเป็นตัวกลางในการจุดกระแสผลักดันโครงการสื่อสารสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ภายใต้แนวคิด Hugs Against Drugs กอดกันด้วยใจ ปลอดภัยจากยาเสพติด (กอด ปลอด ยา) อีกด้วยรับชมมิวสิควิดีโอ : มาHUG ( ฮัก) กันไหม : https://www.youtube.com/watch?v=I0Oa7Ndy7JU#HugsAgainstDrugs#กอดปลอดยา#ยิ่งกอดยิ่งเข้าใจ