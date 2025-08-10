"จิราพร" ร่วมยินดีครบรอบ 133 ปี วันกำนัน–ผญบ. ชูกลไกสำคัญใกล้ชิดปชช.ขับเคลื่อนปราบยาเสพติด

รมต.สำนักนายกฯ ร่วมยินดีครบรอบ 133 ปี วันกำนัน–ผู้ใหญ่บ้าน ชู กลไกสำคัญใกล้ชิด ปชช. ช่วยขับเคลื่อนปราบปรามยาเสพติด ยึดภายใต้หลัก ’บำบัดทุกข์ บำรุงสุข‘
วันนี้ (10 สิงหาคม 2568) เวลา 09.00 น. นางสาว จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพนมไพร ประจำปี 2568 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้กำลังใจและแสดงความชื่นชมบทบาทของกำนัน–ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น
โอกาสนี้ นางสาวจิราพร ได้กล่าวชื่นชมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายปกครองทำหน้าที่ ‘บำบัดทุกข์ บำรุงสุข‘ ดูแลพี่น้องประชาชน พร้อมย้ำถึงความสำคัญของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะผู้นำชุมชนที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด จึงเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่สามารถช่วยขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน
นางสาวจิราพร ได้กล่าวถึงมาตรการ Seal Stop Safe ซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา เชิงรุก ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่รัฐบาลนำมาใช้ในการปราบปรามยาเสพติด ตามที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี) ได้มอบนโยบายในงาน Kick off กิจกรรม “Thailand Zero Drugs” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568
ทั้งนี้ มาตรการ Seal Stop Safe ถูกนำมาใช้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการปิดล้อมชายแดน 52 อำเภอเพื่อสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดและอาชญากรข้ามชาติ ส่งผลให้ราคายาบ้าในตลาดมืดปรับสูงขึ้น สะท้อนว่าการเข้าถึงยาเสพติดทำได้ยากขึ้น ในช่วง 10 เดือนของปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ค. 2568) รัฐบาลดำเนินคดีมากกว่า 210,000 คดี จับกุมผู้ต้องหากว่า 211,000 ราย ตรวจยึดยาบ้ากว่า 851 ล้านเม็ด ไอซ์ 41 ตัน เฮโรอีน 1.2 ตัน เคตามีน 5 ตัน และอายัดทรัพย์สินขบวนการค้ายาเสพติดกว่า 12,000 ล้านบาท
นอกจากนี้ นางสาวจิราพรยังได้กล่าวถึงโครงการธวัชบุรีโมเดล ของจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นต้นแบบของการแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ไม่เน้นเพียงการจับกุม แต่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยตรง โดยชาวบ้านในพื้นที่มีบทบาทเฝ้าระวัง ป้องกัน และดูแลผู้เสพในชุมชนอย่างใกล้ชิด นำไปสู่การลดจำนวนผู้เสพยาอย่างชัดเจน โดยผลงานจากธวัชบุรีโมเดลได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโมเดลที่ประสบความสำเร็จของรัฐบาล และเป็นแนวทางที่ถูกนำไป ขยายผลในอีก 10 จังหวัดนำร่องทั่วประเทศ
‘วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน‘ ถูกกำหนดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2435 (ร.ศ. 111) ซึ่งเป็นวันที่ตำแหน่งกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองค์ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบลและหมู่บ้าน ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐในการดูแลความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิด ภายใต้หลัก ’บำบัดทุกข์ บำรุงสุข‘ ซึ่งยังคงสืบสานมาจนถึงปัจจุบัน