พม.จัดประชุมระดับนานาชาติ 17-18 ก.ค.ทำแผนปฏิบัติการระดับอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี

วันนี้ (15 ก.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ในฐานะคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรีประเทศไทย (ASEAN Committee on Women) หรือ ACW Thailand ร่วมกับคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของสตรีและเด็ก ประเทศไทย (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children) หรือ ACWC Thailand และองค์การเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) หรือ UN Women ได้กำหนดจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับประเทศ เพื่อทบทวนขั้นสุดท้ายของแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี (End-term Review of the ASEAN Reginal Plan of Actionon the Elimination of Violence Against Women) ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2568 ที่ โรงแรม ปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานครการประชุมครั้งนี้เป็นการทบทวนความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี (ASEAN Reginal Plan of Action on the Elimination of Violence Against Women) (พ.ศ. 2559-2568) หรือ RPA on EVAW เนื่องจากแผนดังกล่าวเข้าสู่ปีสุดท้ายของการดำเนินการ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องประเมินความสำเร็จ และพิจารณาบริบทที่เปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดทำแผนฯ ระยะ 10 ปีข้างหน้า พ.ศ. 2569-2578 โดยอ้างอิงจากความก้าวหน้าในอดีต การแก้ไขช่องว่างของปัญหาการดำเนินการและความท้าทายที่ยังคงมีอยู่ และการรวบรวมบทเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาคสำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ 1) การอภิปราย เรื่อง “ความก้าวหน้านับตั้งแต่การทบทวนระดับกลาง: ความสำเร็จ ความท้าทาย และบทเรียนที่ได้เรียนรู้ที่สำคัญ ตามประเด็นสำคัญของแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน และการประเมินตนเอง” โดยผู้แทนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง พม., คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ (TBC), คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, สมาคมเพศวิถีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล2) การบรรยาย เรื่อง “ภาพรวมของ RPA on EVAW, การทบทวนระยะกลาง เชื่อมโยงสู่ระยะสุดท้าย และการพัฒนา RPA on EVAW ในอีก 10 ปีข้างหน้า”, เรื่อง “การดำเนินการที่อยู่ในลำดับสำคัญ ใน RPA on EVAW” และ เรื่อง “การทำความเข้าใจความทับซ้อนระหว่างความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในภูมิภาคอาเซียน” โดย ดร.สิตา สัมฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน RPA on EVAW3) กิจกรรมกลุ่มย่อยระดมความคิดในประเด็นสำคัญ อาทิ กลไกทางกฎหมายและนโยบาย, การป้องกันและการจัดการความรุนแรงต่อสตรี, การเก็บข้อมูลและการวิจัยเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรี, การจัดการกับความเสี่ยงเฉพาะของสตรีที่ถูกสังคมกีดกันหรือสตรีในกลุ่มชายขอบ, การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและป้องกันในสถานศึกษา สถานที่ทำงาน และพื้นที่สาธารณะ, การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจากหลากหลายภาคส่วน และ ความเชื่อมโยงระหว่างความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในภูมิภาคอาเซียน