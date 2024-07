กขค.ผนึกITC ถกนโยบายแข่งขันการค้าไทย หวังสู่มาตรฐานสากล

สำนักงาน กขค. ร่วม ITC จัดสัมมนานานาชาติ มุ่งพัฒนานโยบายการแข่งขันทางการค้าไทยสู่มาตรฐานสากล เตรียมพร้อมเข้า OECDวันนี้(15 ก.ค.)ที่โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ร่วมกับองค์การศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Centre: ITC) จัดงาน “TCCT Competition Policy Symposium: An Optimal Competition Policy For Thailand นโยบายการแข่งขันที่เหมาะสมต่อไทย” ระหว่างวันที่ 15-16 ก.ค.2567 ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการรวมตัวทางเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพิ่มเติมต่อประเทศไทย (ASEAN Regional Integration Support from the EU Plus Project: ARISE Plus -Thailand) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ ในการกำหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาการกำกับการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีระบบการแข่งขันที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยในงาน นายยรรยง พวงราช ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อนโยบายการแข่งขันกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และ ฯพณฯ เดวิด เดลี เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ฯพณฯ ดร. แอนเจลา แมคโดนัลด์ เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตรมว.พาณิชย์และอดีตรมว.พลังงาน และนายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ร่วมปาฐกถาพิเศษนอกจากนี้มีตัวแทนจากภาครัฐ อาทิ นิติบัญญัติ กระบวนการยุติธรรม สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ สิ่งแวดล้อม การศึกษา และภาคเอกชน รวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานต่างประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ และถอดบทเรียนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงนำเสนอผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เช่น ประเด็นการกระจุกตัว การแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากต่างประเทศ เพื่อพัฒนานโยบายการแข่งขัน การปรับปรุงระบบนิเวศการแข่งขันไทยให้สอดคล้องกับกระแสโลก นโยบายการกำกับการแข่งขันทางการค้าในตลาดดิจิทัล นโยบายการกำกับการแข่งขันทางการค้าต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายการกำกับการแข่งขันทางการค้าต่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และยังมีการนำเสนอผลงานที่สำคัญภายใต้การบังคับใช้ พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 ตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี ที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงการออกนโยบายการกำกับดูการแข่งขันทางการค้าของไทยให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจไทย อีกทั้งเป็นการยกระดับนโยบายการแข่งขันทางการค้าของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล เตรียมพร้อมสำหรับการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD ซึ่งขณะนี้ไทยกำลังอยู่ในกระบวนการเข้าสู่การเป็นสมาชิกกลุ่ม สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้าของไทยในสายตานานาชาตินายยรรยง ให้สัมภาษณ์ถึงกฎหมายการแข่งขันการค้าในปัจจุบัน ว่า มองว่าโดยพื้นฐานถือว่าดีพอสมควร แต่ประเทศไทย ยังถือว่าอยู่ในระยะเริ่มแรก เพราะการแข่งขันทั่วโลกเข้มข้นมากขึ้น เราเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งโลกมาแข่งขันในไทย ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการไทยก็ไปทำธุรกิจในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ดังนั้น กฎเกณฑ์การแข่งขันเสรีที่เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ เป็นพื้นฐานที่จะทำให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ และทำให้คนไทยสามารถก้าวไปสู่ตลาดโลกอย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงต้องจัดให้มีกติกา กลไกที่เสรีและเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการนายยรรยง กล่าวต่อว่า ในทางอ้อมจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้วย ขณะเดียวกันสร้างความเข้มแข็งให้คนไทย สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ ซึ่งทางนายภูมิธรรม เวชชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ให้ความสำคัญเรื่องการสร้างอำนาจต่อรองให้กับคนตัวเล็ก ตัวน้อย นั่นคือผู้ประกอบการรายย่อย ให้มีอำนาจในการแข่งขันมากขึ้น เรื่องนี้ถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลด้านนายรักษเกชา แฉ่ฉาย กรรมการแข่งขันทางการค้า กล่าวว่า การจัดงานวันที่ 15-16 ก.ค.นี้ เป็นความร่วมมือของ ITC และ EU ที่สนับสนุนทางเรา โดยทางออสเตรเลียให้ความร่วมมือกับเรามาโดยตลอด รวมถึงกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยเรามุ่งหวังทั้งเรื่องการแข่งขันทางการค้า และนโยบายที่เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งขณะนี้มีการพัฒนากฎหมายมาโดยลำดับ จาก พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า ปี 2542 แต่อยู่ใต้กรอบส่วนราชการเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาได้ออก พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า ปี 2560 ขึ้นมา เพื่อให้มีสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ที่เป็นหน่วยงานอิสระ ดูแลเรื่องพวกนี้โดยตรง ซึ่งองค์ประกอบการแข่งขันทางการค้าที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีกฎหมายที่ดี มีการบังคับใช้ที่ดี มีแนวนโยบายที่เหมาะสมทั้งนี้หัวข้อสำคัญที่จะมีการหารือ แลกเปลี่ยนกันตลอด 2 วันนี้ จะเป็นเรื่องของมาตรฐานสากล เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน การกระจุกตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และเรื่องตลาดดิจิทัลที่ขณะนี้กำลังได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมาก โดยตั้งเป้าว่าบทสรุปจากการประชุมครั้งนี้ จะเป็นเข็มทิศนำทางให้เราทำงานสอดรับกับสถานการณ์โลกและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม“องคาพยพต่างๆ ที่เราร่วมมือ เช่น ITC และ EU ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด เพราะเขาผ่านกระบวนการพวกนี้มาหลายครั้งแล้ว ฉะนั้นเราจะมีองค์กรต่างๆ มาให้แนวคิดว่าลักษณะต่างๆ ที่เป็นเรื่องการแข่งขันทางการค้าที่มีมาตรฐาน ทั้งเรื่องการพัฒนาบุคลากร การแก้ไขกฎหมาย ซึ่งในอนาคตอาจมีการร่วมมือกันทำในลักษณะศูนย์วิจัยทางด้านนโยบายเศรษฐกิจ หรืออย่างที่เราพูดกันคือ Trade competition economy อาจจะเป็นวิทยาลัยทางด้านการแข่งขันทางการค้า ซึ่งต้องมีการให้คนของเราพัฒนาให้มีความพร้อมเสมอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรต่างชาติ”