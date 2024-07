"แม้ว" โหน "ทรัมป์" ถูกยิง บอกช็อก ประณามความรุนแรงทางการเมืองทุกประเภท เสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ

เมื่อวันที่ (14 กรกฎาคม) นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชั่นเอ็กซ์ (x) ถึงกรณีมือปืนพยายามลอบสังหาร นายโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ และตัวแทนพรรครีพับลิกัน ในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ ขณะอยู่บนเวทีปราศรัย ที่เมืองบัตเลอร์ ในรัฐเพนซิลเวเนีย โดยนายทักษิณโพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ว่าI am shocked to learn about the assassination attempt on President Trump.I condemn all kinds of political violence. My deepest condolences to the families of those who died and injured. Stay safe, Donald.แปลความได้ว่า "ผมตกใจ เมื่อทราบข่าวความาพยายามลอบสังหาร (อดีต) ประธานาธิบดีทรัมป์ ผมขอประณามความรุนแรงทางการเมืองทุกประเภท ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ขอให้คุณปลอดภัย โดนัลด์"