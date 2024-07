ประธาน Bank of China พร้อมหนุนนักธุรกิจจีนลงทุนในไทย ให้ไทยเข้าถึงตลาดทุนจีน ส่งเสริมใช้สกุลเงินท้องถิ่นอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว

วันนี้ (10 ก.ค. 67) เวลา 13:30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเร็วกว่าเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย 1 ชั่วโมง นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับนายเก๋อ ไห่เจียว ประธานธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China) ณ สำนักงานใหญ่ธนาคารแห่งประเทศจีน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในห้วงการเยือนจีนอย่างเป็นทางการนายเก๋อ กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีและคณะ พร้อมทั้งขอบคุณรัฐบาลไทยและกระทรวง ที่เชื่อมั่นและสนับสนุนกันมา คนจีนจำนวนมากมีความทรงจำและความคำนึงถึงประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และส่วนตัวมีประสบการณ์ทำงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีนเป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของไทยมาหลายปี ความสัมพันธ์ทวิภาคีคืบหน้าเป็นอย่างมากนายเก๋อ กล่าวถึงธนาคารแห่งประเทศจีนว่า เป็นธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดในจีน และดำเนินการรอบโลกมากที่สุด เราเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก และดำเนินการใน 64 ประเทศทั่วโลก ซึ่งธนาคารต้องการสร้างความเข้มแข็ง เสริมความร่วมมือให้บริษัทจีนลงทุนในไทย และบริษัทไทยดำเนินการในจีนและประเทศที่สามได้มากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย อย่างยานยนต์พลังงานสะอาดนอกจากนี้ นายเก๋อ ยังกล่าวถึงการส่งเสริมการใช้สกุลเงินท้องถิ่น และอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ใช้จ่ายในจีนได้ เพื่อยกระดับความเชื่อมโยงและโครงสร้างพื้นฐานในจีน ตลอดจนช่วยบรรษัทข้ามชาติ สามารถเข้าถึงตลาดทุนจีนได้ เพราะจีนมีทรัพยากร และยินดีให้ไทยเข้าถึงตลาดทุนจีนด้านนายมาริษ กล่าวตอบรับว่า ครั้งนี้ถือเป็นการมาเยือนครั้งแรกในจีน และมีโอกาสหารือบุคคลสำคัญ 3 คนของจีน สอดคล้องกับความร่วมมือในประเทศด้วย ซึ่งภายหลังจากการพบหารือนั้นนายมาริษ ยังโพสต์ข้อความผ่านบัญชีผู้ใช้เอ็กซ์ @AmpPoohMaris ว่า อีกเป้าหมายหนึ่งที่วางไว้คือการช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจกับธุรกิจ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการลงทุนของทั้ง 2 ประเทศ จึงได้พบหารือกับ นายเก๋อ ไห่เจียว ประธานธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China) ซึ่งเป็นธนาคารจีนแห่งแรกที่มาเปิดสำนักงานใหญ่ในไทย จึงขอให้ทาง Bank of China แนะนำนักลงทุนจีนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตั้งแต่ เซมิคอนดักเตอร์ ชิ้นส่วนหลักของรถไฟฟ้า EV เศรษฐกิจดิจิทัล และพลังงานหมุนเวียน ที่สนใจลงทุนในไทย เข้ามาร่วมรับฟังมาตรการดึงดูดการลงทุนใหม่ของ BOI ที่งานโรดโชว์ที่จะจัดขึ้นในกรุงปักกิ่ง ช่วงเดือนกันยายนนี้ ซึ่งธนาคารฯ ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ โดยพร้อมที่จะช่วยธุรกิจไทยในการเข้าตลาดทุนจีน พร้อมแนะนำธุรกิจจีนรายใหญ่ในอุตสาหกรรมดังกล่าวซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารฯ อยู่แล้วให้ลงทุนในเศรษฐกิจไทยได้