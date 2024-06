นายกฯชมศักยภาพเยาวชนไทยรับรางวัลประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สหรัฐ เชื่อยกระดับประเทศ

วันนี้ (5มิ.ย.) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ชื่นชมศักยภาพของเยาวชนไทย ในการเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เยาวชนระดับโลก ในรายการ Regeneron ISEF 2024 (Regeneron International Science and Engineering Fair) ระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2567 ที่สหรัฐอเมริกา แข่งขันกับ 75 ประเทศ โดยสามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่น รับชัยชนะคว้า 13 รางวัลใหญ่ แบ่งเป็น Grand Awards จำนวน 9 รางวัลใหญ่ และรางวัล Special Awards จำนวน 4 รางวัล สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัว และประเทศชาติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับรายการ Regeneron ISEF 2024 (Regeneron International Science and Engineering Fair) ถือเป็นการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดขึ้นโดยองค์กร Society for Science โดยมีตัวแทนเยาวชนจาก 75 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งน่าประทับใจในผลการแข่งขัน ที่ตัวแทนทีมเยาวชนไทยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยแบ่งเป็นผลงานจากตัวแทนเยาวชน โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัล Grand award อันดับที่ 2 ในสาขาสัตวศาสตร์ (Animal Sciences) จากโครงงาน Bee’s spa: นวัตกรรมแอ่งโคลนเทียมสำหรับให้แร่ธาตุในการเพาะเลี้ยงผึ้งพันธุ์ Apis mellifera บนพื้นที่สูงเพื่อลดการตายในฤดูแล้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง ได้รับรางวัล Grand award อันดับที่ 2 ในสาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ (Physics and Astronomy) จากโครงงานการศึกษาผลของมุมยอดของรูปทรงสามเหลี่ยม ที่มีผลต่อการไหลแบบ acoustic streaming และ ได้รับรางวัล Grand Award อันดับที่ 4 จากโครงงาน การเปรียบเทียบคลื่นความโน้มถ่วงที่เกิดขึ้นจากระบบหลุมดำคู่กับคลื่นแบบหมุนที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของก้อนมวลบนผืนผ้าสแปนเด็กซ์ นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล Grand Award อันดับที่ 4 ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Envionmental Engineering) จากโครงงานเอนไซม์ขนาดเล็กเพื่อการย่อยสลายพลาสติกพอลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต (PET)โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพฯ ได้รับรางวัล Grand award อันดับที่ 2 ในสาขาพฤกษศาสตร์ (Plant Sciences) กับโครงงานวิธีการเพาะไข่น้ำแนวใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตโปรตีนสำหรับพัฒนาเป็นอาหารแห่งอนาคตที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล Grand Award อันดับที่ 3 ในสาขาสัตวศาสตร์ (Animal Sciences) จากโครงงานการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์และการผลิตไบโอดีเซลจากการย่อยสลายและการเปลี่ยนขยะทางการเกษตรโดยหนอนแมลงวันลาย รวมถึงได้รับรางวัล Special Award อันดับที่ 2 จากหน่วยงาน Sigma Xi, The Scientific Research Honor Society ในสาขา Life Sciences จากโครงงานเดียวกันโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี ได้รับรางวัล Grand Award อันดับที่ 3 ในสาขาหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลปัญญาประดิษฐ์ (Robotics & Intelligent Machines) จากโครงงานระบบวิเคราะห์คุณภาพลูกกุ้งความแม่นยำสูงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม รวมถึงยังได้รับรางวัล Special Award อันดับที่ 1 จากหน่วยงาน Association for Computing Machinery (ACM)โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Grand Award อันดับที่ 3 ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ปริวรรต (Translational Medical Science) จากโครงงาน EiPCA: อุปกรณ์ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพาแบบ 12 ลีด และได้รับรางวัล Special Award รางวัลชมเชย จากหน่วยงาน Association for the Advancement of Artificial Intelligence กับโครงงาน โครงการแพลตฟอร์มช่วยตรวจหาโรคอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้นด้วยตาโดยเอไอโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัล Grand Award อันดับที่ 4 ในสาขาสัตวศาสตร์(Animal Sciences) จากโครงงาน นวัตกรรมกิ่งไม้เทียมสำหรับเลี้ยงแมลงครั่งเพื่อเพิ่มผลผลิตครั่งอย่างยั่งยืนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Special Awards อันดับที่ 2 จากหน่วยงาน : U.S. Agency for International Development (USAID) จากโครงงานการพัฒนาแผ่นอนามัยออร์แกนิกจากเส้นใยพืชเคลือบสารสกัดมะขามป้อม“นายกรัฐมนตรีชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทย ซึ่งล้วนมีศักยภาพโดดเด่นแม้ในการแข่งขันเวทีระดับโลก ผลการแข่งขันนี้ทำให้ครอบครัว โรงเรียน และประเทศชาติภูมิใจ และขอให้นักเรียน เยาวชนทุกคนภูมิใจในตัวเองด้วย พร้อมขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ทำให้การแข่งขันประสบผลสำเร็จ โดยเชื่อมั่นว่าเยาวชนเหล่านี้จะเป็นอนาคตของชาติ นำความสามารถที่มีไปต่อยอดเพื่อพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้ อย่างไรก็ดี หากนักเรียนหรือเยาวชนคนไหนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ ขอให้ไม่ละความพยายาม หาแนวทางของตนเองให้เจอ เชื่อว่าเยาวชนทุกคนจะมีส่วนในการพัฒนาประเทศชาติและทำให้ครอบครัวภูมิใจได้” นายชัย กล่าว