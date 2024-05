CPR-112 และบุ้งเสียชีวิตเวลา 11.22 นาฬิกา บทละครการเมืองโดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์?

สอง













ขอแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของนางสาวเนติพร เสน่ห์สังคมหรือบุ้ง ทะลุวังนะครับ ผมทราบข่าวแล้วก็ห่วงมากว่าจะมีการโหนศพ แห่ศพ บุ้งเพื่อผลทางการเมือง เลยได้เขียนข้อคิดเป็นการดักทางสังคมและกลุ่มการเมือง พรรคการเมืองบางกลุ่มเอาไว้ว่าขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบุ้ง โดยเฉพาะกับครอบครัวของบุ้งนะครับ และโปรดอย่าได้ยินดีหรือเย้ยหยันกับการเสียชีวิตของบุ้งเลยครับ โปรดให้ความเคารพกับผู้ตายด้วยผมคิดว่าบุ้งยังมีความบริสุทธิ์ใจหรืออุดมการณ์ในการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองสูงกว่าอีแอบเบื้องหลังบุ้งที่ใช้บุ้งและน้องหยกเป็นเครื่องมือทางการเมือง โดยที่ตัวเองไม่ได้ออกมาต่อสู้เอง แต่อาจจะสนับสนุนทางการเงินหรือยุยงส่งเสริมอยู่เบื้องหลัง คนพวกหลังนี้น่ารังเกียจมากครับโปรดอย่าโหนศพหรือแห่ศพบุ้งเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองใดๆ อีกต่อไปเลย ตอนที่บุ้งมีชีวิตก็ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองมามากพอแล้วน้องๆ เยาวชนมวลชนด้อมส้มเอง เมื่อตอนที่บุ้งยังมีชีวิตอยู่และผลักดันการเคลื่อนไหวกับน้องหยก ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของน้องหยกและบุ้งมากสักเท่าไหร่ เมื่อบุ้งตายไปแล้วก็ควรให้เกียรติบุ้งด้วย และอย่าได้โหนศพบุ้งเพื่อแสดงอคติทางการเมืองอีกต่อไปเลยการเสียชีวิตของบุ้งน่าจะเป็นประเด็นอยู่ไม่นาน แล้วก็จะจุดไม่ติด เพราะบุ้งไม่ได้เป็นตัวแทนสำคัญของการต่อสู้หรือสัญลักษณ์สำคัญหรือ public figure ของการต่อสู้ แล้วเมื่อจุดประเด็นจากการโหนศพหรือแห่ศพไม่ติด เศษธุลีแห่งประวัติศาสตร์ที่ชื่อบุ้งก็จะลบเลือนหายไปในสายลมในท้ายที่สุด ก็แค่นั้นการเสียชีวิตของบุ้ง เป็นการอดอาหารจนเสียชีวิต และอยู่ในระหว่างการดูแลของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ต้องมีการชันสูตรพลิกศพและการผ่าศพเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต ไม่สามารถทำตามพินัยกรรมของบุ้งได้ที่ต้องการเป็นอาจารย์ใหญ่เพื่อการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ และอาจจะทำให้ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของบุ้งซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดจากการอดอาหารและน้ำแค่นั้นแต่อาจจะมีสาเหตุอื่นด้วย ให้รอฟังผลการตรวจศพให้ชัดเจนโดยแพทย์นิติเวช ก็จะชัดเจนขึ้นเจ็ด อยากให้น้องๆ คนรุ่นใหม่ มวลชนสีส้ม ถอยห่างออกมาสังเกตการณ์ว่าใครที่ออกมาโหนศพและแห่ศพบุ้ง เพื่ออะไร แล้วทำแล้วได้อะไรอย่างที่พวกเขาคาดหมายหรือไม่ แล้วจงสรุปบทเรียนจากเครื่องมือทางการเมืองอันบริสุทธิ์ที่ชื่อบุ้ง ไว้สำหรับสอนตัวเองต่อไปอย่างคนชาญฉลาดและรู้เท่าทัน ก็อยากจะฝากให้คิดและเตือนสติสังคมครับแต่เมื่อได้ฟังแถลงการณ์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เกี่ยวกับการเสียชีวิตของบุ้งทะลุวังแล้วก็ต้องตกใจและผิดหวังมาก เพราะราวกับเป็นการจงใจสร้าง content ทางการเมืองด้วยตัวเลข 112 ราวกับเป็นบทละครการเมืองที่เขียน กำกับ และเล่นเอง โดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่พยายามจะให้โยงกับคดีอาญามาตรา 112 ของบุ้งและกลุ่มการเมืองที่ทางทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฝักใฝ่เสียให้ได้ทำไมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติต้องทำ CPR นาน 112 นาทีจนบุ้งเสียชีวิตในเวลา 11.22 นาฬิกาCPR ย่อมาจาก Cardiopulmonary resuscitation เป็นเทคนิคทางการแพทย์ในการกู้ชีพหลังจากเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure: HF) อาจจะมีการช็อคไฟฟ้าด้วยหรือไม่ก็ขึ้นกับสถานการณ์และสภาพร่างกายของผู้ป่วยทางทนายด่างหรือกฤษฎางค์ นุตจรัส ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน แถลงเองว่าบุ้งเสียชีวิตแล้วตั้งแต่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ แล้วทำไมต้องส่งไป รพ. ธรรมศาสตร์ไกลกว่า 30 กิโลเมตร โรงพยาบาลใกล้ๆ เช่น โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ของ นพ. เหรียญทอง แน่นหนา ทำไมไม่ส่งไปที่นั่นผศ.นพ.ไวกูณฐ์ สถาปนาวัตร อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยตีพิมพ์ใน Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine ซึ่งมี H-index สูงมากถึง 64 เป็น Scimago Quartile 1 มายาวนาน ผลการวิจัยนี้ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ทำ CPR เพื่อกู้ชีพกับผลตอบสนอง (ที่หัวใจจะกลับมาเต้นใหม่) เป็นไปดังกราฟเส้นด้านล่างนี้โอกาสที่จะตอบสนองต่อ CPR จะสูงสุด (เส้นบนสุุด) ถ้าช็อคไฟฟ้าได้และมีผู้พบเห็นขณะหัวใจล้มเหลว (Witnessed and shockable)โอกาสที่จะตอบสนองต่อ CPR จะต่ำสุด (กราฟเส้นล่างสุด) ถ้าช็อคไฟฟ้าไม่ได้และไม่มีผู้พบเห็นขณะหัวใจล้มเหลวยิ่งเวลาทำ CPR นานมากเท่าไหร่ โอกาสที่จะตอบสนองหรือรอดชีวิตยิ่งลดลงในทุกกรณีหลังจากทำ CPR ไปนาน 60 นาที โอกาสที่จะตอบสนองหรือรอดชีวิตจะลู่เข้าหาศูนย์หมอและพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ จะทำ CPR ไปจนถึงนาทีที่ 112 ทั้ง ๆ ที่บุ้งเสียชีวิตตั้งแต่ รพ. ราชทัณฑ์เมื่อ 6.30 นาฬิกา และส่งต่อมาอีก 30 กิโลเมตร จนถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเวลา 9.30 นาฬิกา และพยายามกู้ชีพไปจนเสียชีวิตเวลา 11.22 นาฬิกา ไปเพื่อเหตุผลทางการแพทย์หรือเหตุผลทางการเมืองทำไปเพื่ออะไร?ตกลงบุ้งเสียชีวิตเพราะซี่โครงหักทิ่มทะลุปอดจากการทำ CPR 112 นาทีหรือไม่?ข้อเท็จจริงนั้นมีอยู่ว่า บุ้งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ ตั้งแต่หกโมงครึ่ง พยายามกู้ชีพแล้วก็ไม่ฟื้น แทนที่จะส่งไปโรงพยาบาลใกล้ๆ โน่น ส่งไปที่ รพ. ธรรมศาสตร์ ห่างออกไปสามสิบกว่ากิโลเมตรแล้วทำ CPR กู้ชีพกันไป 112 นาที จนเสียชีวิตเวลา 11.22 นาฬิกาปกติพยายาม CPR กันไม่เกินชั่วโมง นี้พยายามกู้ชีพกันตั้งแต่หกโมงครึ่งจนเกือบเที่ยงเป็นอะไรที่บุ้งอาจจะทรมานมาก หรืออาจจะไม่ทรมานเลย เพราะเสียชีวิตไปแล้วคำถามคือแพทย์กับพยาบาลที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ทำไมต้องพยายามกู้ชีวิตยาวนานขนาดนั้นผมเคยได้ฟังความพยายามทำ CPR ยาวนานเป็นชั่วโมงมาก่อนเหมือนกัน แต่เป็นเหตุผลคนละกรณี เพื่อให้ความเป็นธรรมกับบุคลากรโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ จะได้เห็นเปรียบเทียบกัน เป็นเคสที่หมอกับพยาบาลพยายามกู้ชีพเหมือนกันอย่างถึงที่สุดเหมือนกัน เพราะหมอกับพยาบาลยังทำใจไม่ได้พี่พยาบาลที่สนิทกันที่ศิริราช เป็นพยาบาลเด็ก ที่หันมาทำงานเรื่องการรักษาแบบประคับประคอง (palliative) care ในภายหลัง เคยเล่าให้ฟังว่ามีเคสหนึ่งที่ เป็นผู้ป่วยวิกฤติเรื้อรัง อยู่ไอซียูเด็ก มาเกือบสิบปี เรียกว่าโตมาในไอซียูเด็กหมอเด็ก พยาบาลเด็ก เลี้ยง รัก และดูแลเหมือนลูกของตัวเองน้องคนไข้คนนี้จะไม่รอดชีวิตก็หลายครั้ง แต่ทีมแพทย์และพยาบาลศิริราชที่ไอซียูเด็ก ก็รักสุดใจพยายามช่วยมาสุดฝีมือสุดความสามารถมาโดยตลอดวันหนึ่งที่น้องจะจากไป น้องก็หัวใจหยุดเต้น เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวในไอซียูเด็กเหมือนเดิม พยายามกู้ชีพเท่าไหร่ก็ไม่ฟื้น หมอพยาบาลผลัดกันขึ้นไป CPR ไม่ยอมเลิกเพราะเลี้ยงมา รักและผูกพันมากพ่อกับแม่ของน้อง เดินอุ้มพระพุทธรูปเข้ามาในไอซียูเด็กทั้งน้ำตา แล้วยกมือไหว้หมอกับพยาบาลที่พยายามยื้อชีวิตอย่างที่สุด แล้วพูดสั้นๆ ว่าปล่อยให้น้องเขาไปสบายเถอะคะ ขอขอบคุณนะครับหมอเด็กกับพยาบาลเด็ก ก็เลยถอยออกมาให้พ่อกับแม่ อุ้มพระเข้าไปหาน้อง ให้บอกลากัน ให้ไหว้พระจะได้ไปเกิดใหม่ พ้นทรมานผมถามว่าหมอเด็ก พยาบาลเด็กที่อยู่ตรงนั้น รู้สึกอย่างไร พี่เขาตอบว่า เคารพการตัดสินใจของพ่อแม่ แต่ตัวหมอกับพยาบาลเอง ยังทำใจไม่ได้!!!! แต่รู้ว่าตัวเองต้องหยุดฝืนธรรมชาติและเคารพสัจธรรมของชีวิตนายแพทย์โชคชัย เรืองโรจน์ กุมารแพทย์ ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าในแถลงการณ์ก็บอกชัดเจน ว่าหลังจาก CPR อย่างต่อเนื่องมา 3 ชั่วโมงกว่า เมื่อถึง รพ. ธรรมศาสตร์ ก็ไม่มีสัญญาณชีพ ไม่มีคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ระบบประสาทไม่ตอบสนอง1. อะไรเป็นแรงจูงใจให้ CPR ต่อเนื่องอีกเกือบ 2 ชั่วโมง รวมเป็น 5 ชั่วโมง จนได้เลขที่หมกมุ่นกันเลขนั้น2. ระยะเวลา 112 นาที ที่ รพ.ธรรมศาสตร์ เป็นความบังเอิญ หรือ จงใจ3. หากบอกว่าทำเช่นนี้ตามมาตรฐานการแพทย์ ประชาชนทั่วไป สามารถเอาระยะเวลานี้ไปอ้างอิงได้หรือไม่ ว่าสำหรับผู้หัวใจหยุดเต้นรายอื่นๆ ควรได้รับการพยายามยื้อชีวิตยาวนานขนาดนี้4. เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความบอบช้ำต่อร่างของผู้เสียชีวิตเกินสมควรหรือไม่5. ล่อแหลมต่อการผิดจริยธรรมการแพทย์หรือไม่ทั้งหมดนี้คงจะเป็นคำถามที่สังคมควรจะถามได้ว่าการทำ CPR ยาวนาน 112 นาที และบุ้งเสียชีวิตเวลา 11.22 นาฬิกา เป็นบทละครการเมืองโดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติใช่หรือไม่?บุคลากรโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เป็นสามกีบที่เป็นปฏิปักษ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีความโหดเหี้ยมอำมหิต ใช้ศพบุ้ง โหนศพบุ้งเพื่อผลทางการเมือง ใช่หรือไม่?