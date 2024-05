"เศรษฐา" พร้อมถ่ายทอดความงดงามผ้าไทย หลังใช้พันคอเยือนฝรั่งเศสโปรโมทภูมิปัญญาคนไทย

วันนี้ (16พ.ค.) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงภารกิจเยือนประเทศฝรั่งเศส มีเนื้อหาก็ดังนี้ผมเดินทางถึงฝรั่งเศสแล้วครับ เช้านี้อากาศอยู่ที่ 11 องศา เย็น ๆ มีฝนเล็กน้อย ผมหยิบผ้าลายอย่าง ที่ได้มาเมื่อตอนไปประชุม ครม. ที่ จ.เพชรบุรี มาพันคอ ตั้งแต่ลงจากเครื่องบิน และจะพันคอตลอดการทำภารกิจที่ฝรั่งเศสด้วย เพื่อเป็นการช่วยโปรโมทผ้าให้กับร้านผ้าบ้านชะอาน SME ท้องถิ่นของบ้านเรา ผ้าลายนี้คือ ลาย “เพ็ชรราชวัตร” เป็นลายที่มีมานาน ตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็นภูมิปัญญาของคนไทยเราครับโดยภารกิจของผมที่กรุงปารีสในวันนี้คือ ร่วมงาน Thailand - France Business Forum และร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งนายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นเจ้าภาพ ที่ทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Palais de l'Elysee)อบอุ่นด้วยผ้าไทยจากฝีมือคนไทย และได้ถ่ายทอดความงดงามของผ้าไทยให้ชาวฝรั่งเศสได้เห็นถึงความสวยงามของสินค้าไทยไปพร้อมกันเลยครับI just arrived in Paris for a quick stop to inaugurate the Thailand - France Business Forum as discussed with President Macron back in March and also to follow-up on the state of bilateral relations.This morning was a bit chilly so I had the chance to wrap my neck against the cold using the Siam Pattern fabric with “Petch Ratchawat” pattern that I received during the recent roving cabinet meeting in Phetchaburi province. The Siam Pattern fabric is a passed down knowledge of fabric patterning from the Ayutthaya period.