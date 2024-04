“ศุภมาส” ชูบทบาทของไทยในเวทีประชุมโต๊ะกลมระดับสูงญี่ปุ่น-อาเซียน ผลักดันความร่วมมือด้าน “วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี-นวัตกรรม” พร้อมเสนอยกร่างแผนปฏิบัติการ 10 ปี

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.67 น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับสูง ญี่ปุ่น-อาเซียน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (JAPAN ASEAN High-level Roundtable on Science, Technology and Innovation) จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของประเทศญี่ปุ่น และสำนักเลขาธิการอาเซียน (The ASEAN Secretariat) โดยมี ดร.ทาคาฮิโร่ อุเอยามะ ผู้บริหารระดับสูง สภาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (The Council for Science, Technology and Innovation (CSTI), Cabinet Office, Japan) เป็นประธานการประชุม มี น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว. และผู้บริหาร อว. เข้าร่วม ณ สำนักงานใหญ่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Headquarters) กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศสน.ส.ศุภมาส ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศสนับสนุนทุนด้านวิจัยและพัฒนากำลังคนในอาเซียนภายใต้ชื่อโครงการ NEXUS Programme (Networked Exchange, United Strength for Stronger Partnerships between Japan and ASEAN) ซึ่งตนมองว่าเป็นโอกาสสำคัญในการทำความร่วมมือในรูปแบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ผ่านหน่วยบริหารจัดการทุนของ อว. และในส่วนของประเทศไทยได้เสนอให้ยกร่างแผนปฏิบัติการอาเซียน-ญี่ปุ่นว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2569-2578 เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีทิศทางและเป็นรูปธรรมต่อไป“กลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาความท้าทายด้านเศรษฐกิจโลก รวมถึงการเปลี่ยนผ่านจากการใช้ทรัพยากรแรงงานไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมุ่งเป้าที่การเพิ่มการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา การเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม และสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าสูง เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต“ รมว.อว.กล่าว