“แก้วสรร” ฟันธง “ป.ป.ช.” ไต่สวน “ทักษิณ” ได้แล้ว 3 คดี เหน็บเจ็บ Roo of Law “สมชาย” ชี้ ทุกคลิปหลักฐานสำคัญ “แม้ว” แข็งแรงดี

“แก้วสรร” ออกบทความ ฟันธง 3 คดี “ป.ป.ช.” ไต่สวน “ทักษิณ” ได้แล้ว ระบุ กฎหมายมี อำนาจมี เมื่อคนไม่ทำงาน... Rule of Law จึงกลายเป็น Roo of Law “สมชาย” เชื่อ งานนี้มีหนาว! ทุกคลิปวิดีโอ คือหลักฐานสำคัญ “นช.เทวดา” แข็งแรงดีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(15 มี.ค.67) นายแก้วสรร อติโพธิ เผยแพร่บทความเรื่อง “กฎหมาย กับ คดีโกงคุก” ผ่าน www.thaipost.net มีเนื้อหาดังนี้ถาม ทุกวันนี้ คุณทักษิณ ยังเป็น “นักโทษ” อยู่หรือเปล่า?ตอบ เขายังอยู่ในอำนาจราชทัณฑ์อีก ๕ เดือนครับ ในระหว่างพักโทษนี้ถ้าทำผิดเงื่อนไขคุมประพฤติเมื่อใด ราชทัณฑ์จับเขาเข้าไปรับโทษต่อในเรือนจำได้เลยโดยไม่ต้องมีหมายจับ หมายขังอีกถาม เงื่อนไขคุมประพฤติที่ว่ามันมีอะไรบ้างตอบ กรณีของเขาได้พักโทษ เพราะสูงอายุแล้วมีสภาพร่างกายที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถูกพักโทษโดยระบุให้ลูกสาวรับเป็นคนดูแล กำหนดให้ต้องอยู่ในสถานที่ที่กำหนดคือบ้านจันทร์ส่องหล้า จะออกนอกท้องที่ต้องขออนุญาต จะไปเยี่ยมบ้านก็ไม่ได้ ติดต่อได้ก็กับญาติเท่านั้น ถึงเวลาก็ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติตามกำหนด เล่นพนัน ดื่มสุรายาเมาก็ไม่ได้ถาม แล้วเขาไปเชียงใหม่ได้อย่างไร?ตอบ เห็นบอกว่า ขออนุญาตแล้ว เพื่อไปไหว้บรรพบุรุษถาม ดูโปรแกรมแล้ว มันกลับไปเยี่ยมไปเที่ยวเชียงใหม่มากกว่านะครับ มีทั้งเดินทางไปดูโครงการหลายแห่ง ไปกินเลี้ยงกับเพื่อนมงฟอร์ต ขึ้นดอยสุเทพนมัสการท่านเจ้าอาวาส พักวิลล่าในสนามกอล์ฟ ทั้งหมดนี้ทำได้หรือครับตอบ รัฐมนตรียุติธรรม หรืออธิบดีกรมคุมประพฤติ ต้องเรียกเจ้าหน้าที่ที่อนุญาตมาตรวจสอบแล้วล่ะครับ ว่าอนุญาตไว้อย่างไร ทำไมทำได้ทุกอย่างราวกับพ้นโทษไปแล้ว อย่างนี้ ถ้ายังเฉยกันอยู่ ก็ต้องขึ้นมาถึงอำนาจกำกับดูแลของ นายกรัฐมนตรี โดยตัวนายกฯสั่งการเอง หรือ รองฯพีรพันธ์ ที่ชอบจุดเทียนกลางพายุ จะสั่งก็ได้ถาม ถ้าฝ่ายบริหารยังเฉยอยู่อีก เราก็เหลือแต่ ป.ป.ช.ตอบ อันที่จริง เรื่องโกงคุกนี้ มันมีสามคดี ที่ ปปช.ไต่สวนได้แล้วนะครับ ทั้ง ๖ เดือน ที่นอนโรงพยาบาลตำรวจ ก็ตรวจสอบว่าป่วยวิกฤตจริงไหม แล้วพอ ๖ เดือนที่เหลือได้พักโทษ โดยเหตุสูงอายุเกิน ๗๐ และสภาพร่างกายช่วยตัวเองไม่ได้ นี่ก็ตรวจสอบได้อีกคดีหนึ่งว่าช่วยตัวเองไม่ได้จริงหรือเปล่า คดีที่สามก็มาปัจจุบันเรื่องขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม่ ว่าผิดเงื่อนไขอย่างนี้ ทำไมใครไม่ทำอะไรเลย ทั้งหมดนี่มีกฎหมายวางหลักเกณฑ์ ใช้ควบคุมจัดการได้อยู่แล้วทั้งสิ้น เหลือแต่คนเป็นตัวๆเท่านั้นว่า จะรับผิดชอบกันตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ถาม ผมดูรูป ที่เขาเพ่นพ่านไปที่ต่างๆแล้ว เขาช่วยตัวเองได้สบายมากเลยนะครับ ไปประเมินกันได้อย่างไรว่า ช่วยตัวเองไม่ได้ตอบ เรื่องนี้มีกฎเกณฑ์และเครื่องมือชัดเจนครับ ว่าต้องประเมินอะไรบ้าง แล้วขนาดไหนถึงจะถือว่าช่วยตัวเองไม่ได้ เป็นแบบประเมินระดับสากลเลยว่าช่วยตัวเองได้แค่ไหน หรือต้องให้คนช่วย ทั้งลุกจากที่นอน เดิน นั่ง ลงบันได เข้าห้องน้ำ หวีผมแปรงฟัน อาบน้ำ แต่งตัว กินข้าว กลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระ คะแนนรวมทั้งหมดนี้ คนที่จะพักโทษได้ต้องมีปัญหาใน ๓ ระดับ คือภาวะพึ่งพาโดยสมบูรณ์, ภาวะพึ่งพารุนแรง และภาวะพึ่งพาเกือบรุนแรงสำหรับคุณทักษิณนั้น รัฐมนตรียุติธรรม ตอบกระทู้ในสภาว่า มีการประเมินจริง และคุณทักษิณมีคะแนนช่วยตัวเองได้ ๑๑ คะแนน คือการพึ่งพาอยู่ในระดับเกือบรุนแรงเท่านั้น ถ้าช่วยตัวเองได้อีกนิดเดียวคะแนนเดียว ก็เกิน ๑๑ จนพักโทษไม่ได้แล้วถาม แต่ผมดูรูปที่เขาออกเพ่นพ่านที่เชียงใหม่แล้ว เขาต้องช่วยตัวเองได้หมดเลยนะครับ ลุกขึ้นได้เอง เดินได้เอง นั่งได้เอง กินข้าวได้เอง แค่ ๔ ภาวะนี้ คะแนนช่วยตัวเองก็เกิน ๑๑ แน่นอนแล้ว เรื่องเฝือกคอนั้น พอกินข้าวกับเพื่อนในห้องมิดชิด ก็ถอดออกได้..เห็นชัดๆ เลยถ้าเรื่องจริงไม่ต้องใส่เฝือกอย่างนี้ เขาก็ต้องอาบน้ำเอง แต่งตัวเองได้สบาย ภาวะพึ่งพายิ่งน้อยลงไปอีกมากตอบ เห็นแค่รูปนี้ ผมว่า ป.ป.ช.ก็มีมติไต่สวนแพทย์ผู้ประเมิน กับเจ้าหน้าที่ได้แล้วล่ะครับ ว่าทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือไม่ ชัดอย่างนี้ ไม่ต้องสอบเบื้องต้นเลยด้วยซ้ำถาม ถ้าตรวจสอบได้ความจริงว่าประเมินเป็นเท็จ แล้วตัวทักษิณไม่ผิดอะไรหรือครับตอบ ก็ต้องเพิกถอนคำสั่งพักโทษ แล้วให้กลับไปเข้าคุกเท่านั้น หรือจะเอาผิดตรงเพ่นพ่านท่องเที่ยวจนผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ แล้วจับเข้าคุกเลยก็ได้สรุปแล้ว งานนี้กฎหมายมี อำนาจมี ทั้งนั้น แต่กฎหมายมันทำงานเองไม่ได้เมื่อคนไม่ทำงาน... Rule of Law บ้านเรา มันเลยกลายเป็น Roo of Law ไปในที่สุด”ขณะเดียวกัน นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า“ทุกคลิปวิดีโอคือหลักฐานสำคัญ นช.เทวดา แข็งแรงดีราชทัณฑ์ หมอ รพ.ตร.จะแถ..ลง อย่างไรดี?#งานนี้มีหนาว #ม157”