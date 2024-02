“สมชาย” รวมแบนเนอร์หลากหลาย #เรารักกรมสมเด็จพระเทพ “อัษฎางค์” แนะ ปกป้อง “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ให้กระหึ่มทั่วประเทศ

“สมชาย” รวมแบนเนอร์แสดงความจงรักภักดี #เรารักกรมสมเด็จพระเทพ ที่แชร์กันอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ “อัษฎางค์” แนะ เราควร “ปกป้องสถาบันฯ” และ “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ให้กระหึ่มทั่วประเทศ ในทางที่ดีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(13 ก.พ.67) นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) โพสต์ แบนเนอร์ #เรารักกรมสมเด็จพระเทพ หลายภาพที่มีการแชร์กันอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังเกิดเหตุการณ์ ตะวัน ทะลุวัง สร้างคอนเทนต์ ป่วนขบวนเสด็จฯขณะเดียวกัน เอ็ดดี้ อัษฎางค์ ยมนาค โพสต์เฟซบุ๊ก หัวข้อ เราควรแสดงการปกป้องกรมสมเด็จพระเทพฯ อย่างไร? มีรายละเอียดดังนี้“ผมได้คุยกับ อ.ป้อมเมื่อคืน ซึ่งเราเห็นตรงกันว่า พวกมันต้องการใช้ตะวันเป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างความโกรธแค้น เราจะได้ใช้ความรุนแรงแก้แค้น เพราะการคุกคามกรมสมเด็จพระเทพฯ จะทำให้เราโกรธหนัก เพราะเรารักและบูชาพระองค์ เนื่องจากพระองค์เสียสละความสะดวกสบายส่วนพระองค์เพื่อคนไทยมาทั้งพระชนมชีพซึ่งถ้าเราใช้ความรุนแรง ตาต่อตา ฟันต่อฟัน ในการจัดการ ก็จะเข้าทางพวกมัน แล้วมันก็อาศัยเรื่องนี้ไปหากินต่อได้อีกเพราะฉะนั้น อย่าหลงกลพวกมันแต่เราควรเอาชนะมันด้วยการแสดงพลังแห่งความรักและบูชากรมสมเด็จพระเทพฯ ให้กระหึ่มทั่วประเทศเราจะปกป้องกรมสมเด็จพระเทพฯ และสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยพลังแห่งความรักและบูชา เป็นกระแสปราบมารตัวอย่างดีๆ เช่น การจัดกิจกรรมถวายพระกำลังใจของโรงเรียนนายร้อย จปร.ผม และ อ.ป้อม ในฐานะที่เราเป็นเพียงประชาชนตัวเล็กๆ ไม่มีกำลังอะไร ก็จะเขียนจดหมายถวายพระและถวายกำลังใจ โดย อ.ป้อม จะใช้ความสามารถจากความเป็นอาจารย์ศิลปะ วาดภาพถวายด้วยส่วนองค์กรต่างๆ หน่วยงานราชการและเอกชน ที่มีกำลังมากพอ ก็ควรจัดกิจกรรมถวายพระและถวายกำลังใจ โดยพร้อมเพรียงกันใครอยากร่วมกิจกรรมนี้กับเรา สามารถทำได้ด้วยตัวเองเลยครับIN LIFE, WE CANNOT CHOOSE WHAT HAPPENS TO USBUT THE ONLY THING THAT WE CAN CHOOSE IS HOW TO RESPOND TO WHAT HAPPENS TO USSO CHOOSE TO POSITIVELY TO EVERY SITUATIONในชีวิตของคนเรานั้น เราไม่สามารถเลือกได้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับเรา สิ่งเดียวที่เราเลือกได้ คือเราจะจัดการอย่างไรกับมัน จงเลือกที่จะจัดการในทางบวกเสมอ ในทุกสถานการณ์นะโมพุทธายะในวิกฤตย่อมมีโอกาสดีๆ เสมอเพราะฉะนั้น นี่จะเป็นโอกาสทองของเราขอเชิญชวนพี่น้องไทย จงร่วมแสดงพลังแห่งความดี ความสามัคคี และแสดงให้เห็นว่า เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ และสถาบันพระมหากษัตริย์มากแค่ไหนร่วมปกป้องกรมสมเด็จพระเทพฯ และสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางที่ดี.