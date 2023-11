คิวเอี้ยด! นายกฯ ถึงนครซานฟรานฯ เตรียมถกผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 2023 เตรียมโรดโชว์แลนด์บริดจ์-พบภาคธุรกิจ ชวนเปิดตลาดลงทุนในไทย

“นายกฯ” ถึงนครซานฟรานฯ เตรียมถกผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 2023 ตารางคิวแน่นเอี้ยด เตรียมโรดโชว์แลนด์บริดจ์-พบภาคธุรกิจ ชวนเปิดตลาดลงทุนในไทย ก่อนขึ้นปาฐกถา เวทีเอเปค 15 พ.ย.

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 12 พ.ย. (ตามเวลาท้องถิ่นซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ช้ากว่ากรุงเทพฯ 15 ชั่วโมง ) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง และคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา โดยมีนายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และเจ้าหน้าที่พิธีการทูตสหรัฐฯ ให้การต้อนรับ และนำคณะเดินทางไปโรงแรม เดอะ ริทซ์ คาร์ลตัน (The Ritz Carlton )ซึ่งเป็นโรงแรมที่พัก ก่อนนายกฯจะปฎิบัติภารกิจส่วนตัวสำหรับภารกิจของนายกฯในวันที่13 พ.ย.เวลา13.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นซานฟรานซิสโก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง นำคณะเยี่ยมชมบริษัทเทสลา (Tesla) จากนั้นเวลา 13.00น. พบปะหารือกับผู้บริหารบริษัทHP และพบหารือกับผู้บริหารบริษัทADI ภายในโรงแรมเดอะริทซ์คาลตัน ( RitzCarlton)ซึ่งเป็นโรงแรมที่พักต่อมาเวลา 16.00น.นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เปิดงานสัมมนา โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งอันดามันและอ่าวไทย (ชุมพร-ระนอง) หรือแลนด์บริดจ์ มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม บรรยายภาพรวมโครงการของโครงการ และพบหารือกับภาคเอกชนไทย รับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็น ก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองและกล่าวต้อนรับภาคเอกชน ในเวลา 20.00 น.ขณะที่ภารกิจในวันที่ 14 พ.ย.เวลา09.00 น.นายกฯ จะพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยสแตนเฟิร์ดและพบปะนักศึกษาไทย และในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป นายกฯมีภารกิจหารือพบผู้บริหารบริษัทชั้นนำยักษ์ใหญ่ 5 บริษัท อาทิ บริษัท Walmart, บริษัท Western Digital, บริษัท AWS, บริษัท Google, บริษัท Microsoft ที่โรงแรมที่พักจากนั้นเวลา 17.00 น. ที่ศูนย์ประชุมมอสโคนีเซ็นเตอร์ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบหารือกับนายจอร์น เคอร์รี ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และช่วงเย็นคาดว่าจะมีการหารือกับผู้บริหารบริษัท Open AI ที่โรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตันผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 15 พ.ย.เวลา 10.00 น.นายกฯหารือทางไกลผ่านระบบ zoom กับผู้บริหารบริษัท Intel จากนั้นเข้าหารือกับผู้บริหารบริษัท Citi ที่โรงแรมที่พัก ก่อนเดินทางไปยังศูนย์ประชุมมอสโคนีเซ็นเตอร์ ฝั่งทิศตะวันตก เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของเอเปค (APEC CEO Summit 2023) และกล่าวปาฐกถาในช่วงที่ 6 หัวข้อ 'Summit Addresses by APEC Leaders and CEOs' และพบปะหารือกับบริษัทเอกชนสหรัฐฯ รวมถึงหารือนายคิชิดะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นก่อนเดินทางกลับโรงแรมที่พัก ไปยัง ที่เพื่อหารือกับบริษัท Tiktok จากนั้นจะเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เอ็กซ์พลอราทอเรียม เพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้นำ รัฐมนตรี และ CEOs ที่เข้าร่วมประชุมเอเปค ครั้งที่ 30 โดยมีนายโจเซฟ อาร์ ไบเดน จูเนียร์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพจากนั้นนายกฯและคณะเดินทางไปยังบ้านพักขิงนายฌ็อง-ปีแยร์ (ฌีเป) กงต์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Genster Capital LLC พบและหารือโดยช่วงค่ำวันเดียวกัน นายกฯจะร่วมรับประทานอาหารค่ำกับผู้นำภาคเอกชน ที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของเอเปค พร้อมขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ก่อนงานต่อมาวันที่ 16 พ.ย.นายกฯพบปะหารือกับผู้บริหารบริษัท Meta ก่อนจะเดินทางไปยังศูนย์ประชุมมอสโคนีเซ็นเตอร์ เพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีแคนาดา, U.S. APEC Business Coalition, นายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลีย 2566 ที่โรงแรมที่พัก และถ่ายภาพหมู่ของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค โดยนายกฯจะเข้าร่วมการหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน และหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคกับแขกพิเศษของประธาน ในหัวข้อ ’Sustainability, Climate, and Just Energy Transition’จากนั้นในช่วงบ่าย นายกฯมีกำหนดการหารือกับนางจีนา เอ็ม. เรมอนโด รมว.พาณิชย์ สหรัฐฯ ก่อนจะร่วมกิจกรรมระดับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (IPEF Summit) และในช่วงเย็นจะร่วมในพิธีเปิดการหารือเต็มคณะ ระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค กับผู้แทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค และประชุมหารือกลุ่มย่อยระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค และกล่าวถ้อยแถลง ปิดท้ายร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจ โดยมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพ ที่พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์แห่งซานฟรานซิสโกส่วนภารกิจในวันที่ 17 พ.ย.นายกฯ จะหารือทวิภาคีกับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ที่โรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังศูนย์ประชุมมอสโคนีเซ็นเตอร์ เพื่อหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู และเข้าร่วมการประชุมเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 30 ในหัวข้อ ‘การสร้างเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยิดหยุ่นจากความเชื่อมโยง’ โดยนายกรัฐมนตรีจะร่วมกล่าวถ้อยแถลงในลำดับที่ 18ในช่วงบ่าย นายกฯจะเดินทางไปยังบริษัท Nvidia เพื่อพบผู้บริหารและเยี่ยมชมบริษํท ก่อนที่ช่วงเย็นจะพบปะกับชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกา ก่อนจะเดินทางกลับไทย ซึ่งนายกฯ และคณะจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก สหรัฐฯ เที่ยวบินพิเศษ TG8839 ใช้เวลาประมาณ​16 ชั่วโมง ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันที่ วันที่ 19 พ.ย.เวลา 07.00 น.