จักรพรรดิญี่ปุ่นเป็นประธานมอบเครื่องราชฯ ชั้นสูงสำหรับชาวต่างประเทศแด่เจ้าสัวธนินท์ บทบาทส่งเสริมเศรษฐกิจญี่ปุ่นไทยอย่างยาวนาน

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star" สำหรับชาวต่างชาติประจำฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2566 นับเป็นเครื่องราชฯ สูงสุดที่รัฐบาลญี่ปุ่นมอบให้กับเอกชน ทั้งนี้ได้เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ พระราชวังอิมพีเรียล ประเทศญี่ปุ่น โดยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่น เป็นประธานในพิธีและมีนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ฟูมิโอะ คิชิดะ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้มอบ รัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่าเครื่องราชฯดังกล่าวมอบให้แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ นักธุรกิจจากประเทศไทย มาจากผลสำเร็จในฐานะที่นายธนินท์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย นอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยังระบุว่า นายธนินท์ ในฐานะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมงานกับบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่น ซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยมานานหลายปี อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารญี่ปุ่นภายในประเทศไทย ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นให้กว้างขวาง สอดคล้องกับนิกเคอิสื่อดังของญี่ปุ่นที่เคยกล่าวว่าซีพีถือเป็นบริษัทที่เข้าไปปฏิวัติโต๊ะอาหารของญี่ปุ่นโดยได้ส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยังประเทศญี่ปุ่นเป็นรายแรกตั้งแต่พ.ศ.2516 ทำให้คนญี่ปุ่นได้บริโภคไก่ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนได้ในราคาถูก ด้านประธานอาวุโสเครือซีพีเผยรู้สึกภูมิใจมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต ชี้ความสำเร็จมาจากค่านิยม “3 ประโยชน์” จะมุ่งมั่นต่อไปให้มากขึ้นเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจไทยและญี่ปุ่นกล่าวว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star นับเป็นเกียรติประวัติที่สำคัญยิ่งในการชีวิต ที่ผ่านมาเครือเจริญโภคภัณฑ์มีความสัมพันธ์อันดีกับญี่ปุ่น โดยทำธุรกิจกับประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ค่านิยม"3 ประโยชน์" กล่าวคือไม่ว่าจะไปลงทุนในประเทศใด ต้องเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชาติ และจากนั้นจึงเกิดประโยชน์กับบริษัทเป็นลำดับสุดท้าย สำหรับญี่ปุ่นนั้นซีพีเข้าไปทำการค้าตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 โดยส่งออกเนื้อไก่แช่แข็งไปขายญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกทั้งนี้ ซีพีมีความร่วมมือในธุรกิจการค้ากับญี่ปุ่น อาทิ การผนึกกำลังเป็นพันธมิตรกับอิโตชู ซึ่งเป็นบริษัทการค้าใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น ซึ่งอิโตชูมีการทำธุรกิจหลากหลายในประเทศญี่ปุ่นและมีการลงทุนในต่างประเทศหลายประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย ทั้งยังเป็นบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ 1 ใน 5 ในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น นอกจากนั้นอิโตชูยังเป็นผู้นำเข้าสินค้าอาหารระดับต้น ๆ ของประเทศญี่ปุ่นด้วยนอกจากนี้ ซีพี ยังผนึกกำลังกับ อิโตชู ไปเป็นพันธมิตรกับกลุ่มซิติก ประเทศจีน ทั้งนี้นับเป็นการสร้างความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ระหว่างบริษัทชั้นนำของเอเชีย ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น และจีน เพื่อเสริมศักยภาพของภาคธุรกิจในเอเชียให้โดดเด่นบนเวทีโลก โดยในส่วนของเครือเจริญโภคภัณฑ์นั้นการร่วมทุนนี้จะช่วยขยายโอกาสธุรกิจด้านเกษตรอุตสาหกรรม และอาหาร การค้าปลีก และการค้าระหว่างประเทศ และอื่นๆ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของทุกฝ่าย ซึ่งมั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นการค้า และส่งเสริมการลงทุนในไทย และทั่วภูมิภาค(ญี่ปุ่น: 旭日章; โรมาจิ: Kyokujitsu-shō; อังกฤษ: Order of the Rising Sun) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่นที่สถาปนาขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1875 โดยจักรพรรดิเมจิ เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์แรกที่มอบโดยรัฐบาลญี่ปุ่น และสถาปนาขึ้นในวันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 1875 โดยกฤษฎีกาของสภาแห่งรัฐ ดวงตราเป็นแสงอาทิตย์อุทัยฉายรัศมี การออกแบบของเครื่องราชเป็นสัญลักษณ์ของพลังที่ทรงพลังดั่งอาทิตย์อุทัยสำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎแสงแห่งอาทิตย์ (The Order of the Rising Sun) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเทศญี่ปุ่นมีทั้งหมด 8 ลำดับชั้น ได้แก่ ชั้นที่ 1 Grand Cordon (เคียวกุจิสึ ไดจูโช) ชั้นที่ 2 Gold and Silver Star (เคียวกุจิสึ จูโกโช) ชั้นที่ 3 Gold Rays with Neck Ribbon (เคียวกุจิสึ ชูจุโช) ชั้นที่ 4 Gold Rays with Rosette (เคียวกุจิสึ โชจูโช) ชั้นที่ 5 Gold and Silver Rays (เคียวกุจิสึ โซโกโช) ชั้นที่ 6 Silver Rays (เคียวกุจิสึ ทันโกโช) ชั้นที่ 7 Blue Paulownia Leaves Medal (เซโชะกุ โทโยโช) และชั้นที่ 8 White Paulownia Leaves Medal (ฮากุโชะกุ โทโยโช)