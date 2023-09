ตามสัญญา “ดวงฤทธิ์” นั่งให้ปาขี้วัวใส่ 11 นาที รักษาสัจจะหาก พท.จับมือพรรคลุง(ชมคลิป)

วันนี้(2 ก.ย.) เมื่อ เวลาประมาณ 15.00 น. ที่ Mirror Art ซอยแจ้งวัฒนะ 1 แยก 6 พื้นที่ของมูลนิธิกระจกเงา นายดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิกและนักออกแบบ สมาชิกกลุ่มแคร์ ได้จัดกิจกรรมเปิดให้ประชาชนปาอุจจาระใส่ตัวเองเป็นเวลา 11 นาที โดยให้เริ่มปาในเวลา 15.14 น. สืบเนื่องจากนายดวงฤทธิ์เคยทวีตข้อความว่า ‘ถ้าเพื่อไทยจับมือกับพลังประชารัฐ ผมจะยอมให้เอาขี้ปาหัว’ และ ‘เพื่อไทย จะตั้งรัฐบาลกับ #ก้าวไกลเท่านั้น ไม่มีการเปลี่ยนขั้วสลับข้างไปจับกับ ภูมิใจไทย พลังประชารัฐ รวมไทยสร้างชาติแน่นอน เลิกปั่น เลิกฝันเพ้อเจ้อกันได้แล้วนะครับ ผิดไปจากนี้ ผมให้เอาขี้ปาหัว (อีกรอบ)’ทั้งนี้ได้มีการจัดพื้นที่ลานกลางแจ้งวางแผ่นพลาสติกสีขาวเป็นรูปวงกลม พร้อมเตรียมอุปกรณ์ เป็นถังอุจจาระวัว หนัก 4 กิโลกรัม ก่อนเริ่มกิจกรรม มีการแจกเอกสารจดหมายเปิดผนึกให้สื่อมวลชนความดังนี้“จดหมายจาก ดวงฤทธิ์ บุนนาคเหตุผลในการลงมือทำสิ่งนี้ ก็เพียงเพื่อให้ตัวผมยังเท่ากับคำพูดของผมผมไม่ได้ทำสิ่งนี้มาจากจุดยืนทางการเมือง หรือความแค้นเคืองใดๆ ผมต้องการแสดงออกเพื่อรักษาไว้ เป็นอิสรภาพในการเป็น อิสรภาพในการแสดงออกของผม (Freedom To Be, Freedom To Act) ผมได้พูดในสิ่งที่ผมเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่ามันจะเกิดขึ้น เพียงเพราะว่าผมอยากให้มันเกิดขึ้น และเมื่อมันไม่ได้เกิดขึ้นในวิธีที่ผมคาดหวัง ผมเองก็ผิดหวังเช่นเดียวกับผู้คนทั้งหลายเช่นกันในวิธีที่ผมมีอิสระในการแสดงออก และการแสดงออกของผมมีผลกระทบกับผู้คน หลายคนที่ตัดสินใจลงมือทำ บางอย่างอันมีเหตุมาจากสิ่งที่ผมพูด เชื่อว่ามันจะเป็นจริง เมื่อมันไม่ได้เป็นจริงเช่นนั้น ผมก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ผมได้พูดออกไป ในเงื่อนไขที่ผมสร้างด้วยคำพูดที่ผมพูด ผมจึงต้องลงมือทำให้สอดคล้องกับคำพูดนั้น ในวิธีที่ยังทำให้ตัวผมยังคงอยู่ใต้ในฐานะคำพูดของผม เป็นวิธีเดียวที่ยังทำให้ผมยังมีอิสระในคนที่ผมเป็นอยู่ได้ทุกคนที่ได้เข้ามาร่วมช่วยเหลือผมในการแสดงออกของผมในครั้งนี้ ล้วนได้ทำความเข้าใจอย่างชัดเจนในเหตุของการลงมือทำในครั้งนี้ มิได้มีเหตุมาจากการเมือง หรือความไม่พอใจใดๆ ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงออกนี้ ด้วยเหตุเดียวคือต้องการสนับสนุนผม เพื่ออิสรภาพในการ “เป็น” ของผม อิสรภาพในการแสดงออกของผมและต้องการให้ผมยังคงอยู่ในฐานะคำพูดของผมผมขอบคุณในความเข้าใจ และความห่วงใยที่ทุกคนมีให้ และขอบคุณในความเข้าใจของผู้คนที่อยู่รอบตัวผม ที่สนับสนุนการแสดงออกของผมในครั้งนี้ ด้วยความเข้าใจในความสำคัญของคำพูดที่มีต่อตัวผม และความสำคัญของคำพูดของผมที่ก่อกำเนิดอยู่ในใจของผู้คนการแสดงออกของผมในครั้งนี้ไม่ใช่การจำนนต่อสถานการณ์ แต่เป็นการแสดงออกด้วยยินดี ในวิธีที่ผมจะได้ลงมือทำสอดคล้องกับคำพูดของผม และจะทำให้ผมกลับมาเป็นตัวผมที่ครบถ้วนสมบูรณ์อีกครั้งและยังคงไว้ซึ่งอิสรภาพที่เป็น อิสรภาพที่จะทำ ในคนที่ผมเป็น และนั่นเป็นสิ่งเดียวที่สำคัญ สิ่งเดียวที่ประสงค์ในเจตจำนงเสรีของชีวิตดวงฤทธิ์2 กันยายน 2566ทั้งนี้ นายดวงฤทธิ์ ได้เปิดวิดีโอคลิปอ่านจดหมายเปิดผนึกดังกล่าว หลังจากนั้นได้เปิดให้มีการปาอุจจาระวัวเข้าใส่ โดยนายอวงฤทธิ์ได้สวมชุดพีพีอีป้องกันการติดเชื้อพร้อมสวมถุงมือและหน้ากาก โดยมีเจ้าหน้าที่สวมชุดพีพีอีคอยทำความสะอาดตัวให้นายดวงฤทธิ์ด้วย จนครบเวลา 11 นาทีจึงหยุดการให้ปาขี้ และนายดวงฤทธิ์ได้ถอดชุดพีอีออกทั้งนี้ การแสดงออกของนายดวงฤทธิ์ครัง้นี้ สื่อนัยหลายอย่างเช่น เวลาเริ่มกิจกรรมบ่าย 3 โมง 14 หมายถึง การรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาล ด้วย 314 เสียง ระยะเวลาในการปา 11 นาที หมายถึง การรวมพรรคร่วมรัฐบาล 11 พรรค น้ำหนักมูลวัวในถัง 4 กิโลกรัม มาจากพรรคที่นายดวงฤทธิ์ได้ประกาศเอาไว้ว่าจะไม่มีวันรวมกัน 4 พรรค เป็นต้น