คำไหนคำนั้น! "ดวงฤทธิ์" นัดแล้ว 2 ก.ย. รับผิดชอบคำพูดพร้อมโดนปาขี้ หลัง เพื่อไทยจับมือพรรคลุง

จากกรณี เมื่อวันที่ 27 ม.ค. นายดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิกและนักออกแบบชื่อดัง สมาชิกกลุ่มแคร์ เคยโพสต์ข้อความผ่าน X ประกาศว่า "ถ้าเพื่อไทยจับมือกับ พปชร. ผมจะยอมให้เอาขี้ปาหัว และ "เพื่อไทย จะตั้งรัฐบาลกับ ก้าวไกล เท่านั้น ไม่มีการเปลี่ยนขั้วสลับข้างไปจับกับ ภูมิใจไทย+พปชร.+รทสช.แน่นอน เลิกปั่น เลิกฝันเพ้อเจ้อกันได้แล้วนะครับ ผิดไปจากนี้ ผมให้เอาขี้ปาหัว (อีกรอบ)"ก่อนที่ พรรคเพื่อไทย ที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล จับมือ ทั้ง ภูมิใจไทย พลังประชารัฐ และ รวมไทยสร้างชาติในการจัดตั้งรัฐบาล ทำให้โลกออนไลน์ ขุดทวีตดังกล่าวขึ้นมาทวงสัญญาล่าสุด วันนี้ (29 ส.ค.) ดวงฤทธิ์ บุนนาค นัด 2 ก.ย.นี้ รับผิดชอบคำพูดพร้อมโดนปาขี้ โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า"Letter to Freedom จดหมายสู่อิสรภาพ“Freedom to be, Freedom to act”Duangrit bunnagแถลงการณ์นี้เป็นจดหมายที่ส่งไปถึงผู้คนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการเป็นและแสดงออกของนายดวงฤทธิ์ เป็นการรับผิดชอบต่อการสื่อสารที่ได้ส่งออกไป และรักษาไว้ซึ่งคำพูดในฐานะเจตจำนงของคนคนนี้ต่อไปในบริบทของ “อิสรภาพ”กิจกรรมจะเกิดขึ้นในวันที่ 2 กันยายนนี้ เวลาบ่าย 3 โมง 14 นาที ใช้เวลาปาขี้ 11 นาที สถานที่คือ Mirror Art ซอยแจ้งวัฒนะ 1 แยก 6ทางทีมงานจะเตรียมขี้ไว้ให้ ใครไม่เชื่อใจก็ให้นำขี้มาเอง"