นายกฯ มอบเสื้อผ้าไหมไทยแก่ ปธน.ฝรั่งเศส ต่อยอดความสำเร็จ APEC 2022 ผลักดันความร่วมมือด้านแฟชั่นระหว่าง 2 ชาติ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงผลสำเร็จที่ต่อยอดจากการที่รัฐบาลไทย เป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก (APEC 2022) โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการดูแลการจัดการประชุมอย่างสมเกียรติประเทศไทย ซึ่งในโอกาสนี้ นายเอมานูว์แอล มาครง (H.E. Mr. Emmanuel Macron) ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ซึ่งเดินทางมาร่วมการประชุมในฐานะแขกพิเศษ (Guest of the Chair) และชื่นชอบและประทับใจการนำเสนอการแสดงชุดผ้าไหมในช่วงงานเลี้ยงอาหารค่ำผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก (AELM Gala Dinner)รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบเสื้อผ้าไหมไทย จำนวน 2 ชุด เพื่อส่งไปเป็นของขวัญให้แก่ประธานาธิบดีฝรั่งเศส (ในช่วงเดือนมิถุนายน 2566) ซึ่งสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทย ได้ประสานการผลิตเสื้อผ้าไหมไทยดังกล่าว ออกแบบโดยผู้ชนะการประกวด The 3rd Next Big Silk Designer Contest ด้วยผ้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (The SUPPORT Foundation of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother)ในโอกาสนี้ ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้มีสารขอบคุณในน้ำใจถึงนายกรัฐมนตรีด้วยใจจริง พร้อมชื่นชมผลงานอันโดดเด่นของนักศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่นชาวไทย ซึ่งผลงานที่สร้างสรรค์เป็นการยกย่ององค์ความรู้และภูมิปัญญาของช่างฝีมือในการทอผ้าไหมไทยอันเป็นผลิตภัณฑ์สุดพิเศษที่มีชื่อเสียงในระดับสากล“นายกรัฐมนตรี เชื่อมั่นว่า การมอบเสื้อผ้าไหมไทยเป็นของขวัญแก่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสนั้น เป็นการขอบคุณที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ชื่นชอบภูมิปัญญา วัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นการระลึกถึงการเดินทางเยือนไทยของท่าน และจะเป็นโอกาสในการปูทางไปสู่ความร่วมมือด้านการเผยแพร่ผ้าไหมไทยในฝรั่งเศสในอนาคต ซึ่งไทยยืนยันที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในปี 2567 ต่อไป” นางสาวรัชดา กล่าว