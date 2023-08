ชวนชมผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13

ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “9 RMUT Empowering and Promoting of Sustainable Innovation and BCG Model for The Next Normal (๙ ราชมงคล เสริมพลัง ผลักดัน นวัตกรรมยั่งยืน และ ขับเคลื่อนวิถีชีวิตยุคต่อไปด้วยต้นแบบ BCG)” ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ คือ การบรรยายพิเศษ (Guest Speakers / keynote speakers) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม การประกวดผลงาน RMUT Start up และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการกำหนดยุทธศาสตร์โดยจัดลำดับความสำคัญ มุ่งเน้นกิจกรรมที่ทำให้ประเทศสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก รวมทั้งทางด้านการวิจัย โดยการวิจัยจะต้องก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถประเมินผลได้ และแปรรูปเชิงผลลัพธ์ที่มีผลกระทบต่อประชาชนอย่างชัดเจน ดังนั้นงานวิจัยจึงจำเป็นต้องมีการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษา และเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ และตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2566 - 2570 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ กลยุทธ์ที่ S3.1.4 สนับสนุนให้ทำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมและนำไปแก้ไขหรือพัฒนาชุมชน สังคมได้ ตัวชี้วัดที่ S3141 จำนวนผลงานวิจัยเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ประโยชน์ และนำไปแก้ไขหรือพัฒนาชุมชน สังคม ได้อย่างเป็นรูปธรรมในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการวิจัยซึ่งกันและกันระหว่างนักวิจัยด้วยกัน ตลอดจนประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 เพื่อเป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมและขยายองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติให้กว้างขวาง และเป็นการเปิดมุมมองใหม่ ในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในแต่ละศาสตร์ อันจะนำไปสู่การสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ