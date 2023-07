นายกฯหนุนผลักดันท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผ่านแคมเปญ “Discover the New You” คาดก.ย.ยอด 18 ล.

วันนี้ (9ก.ค.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผ่านแคมเปญ “Discover the New You!” เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมสินค้าและบริการ Health and Wellness ในรูปแบบใหม่ที่สร้างสรรค์ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลายอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน เชื่อมั่นแคมเปญนี้จะกระตุ้นการใช้จ่ายได้ตามคาดการณ์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในแคมเปญ “Discover the New You!” ร่วมกับผู้ประกอบการ Health and Wellness ชั้นนำทั่วประเทศ ทั้งโรงแรม รีสอร์ตสุขภาพ สปา ตลอดจนโรงพยาบาล คลินิกเฉพาะทางต่าง ๆ จำนวนกว่า 130 ราย โดยเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ Amazing Thailand Health and Wellness New Chapters New Experience เพื่อร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิด Meaningful Wellness นอกจากนี้ ททท. ยังได้เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และ Blogger Influencer เข้าร่วมกิจกรรม สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่แตกต่างและหลากหลาย ดึงดูดความสนใจกลุ่มนักเดินทางสายสุขภาพที่กำลังเติบโตเป็นอย่างมาก โดยมีเส้นทางที่จะได้รับคัดเลือกให้ทำการส่งเสริมการขายในสื่อประชาสัมพันธ์ของพันธมิตร ผู้ประกอบการ และสื่อของโครงการฯ จำนวน 15 เส้นทาง ทั้งนี้ ททท. เชื่อมั่นและคาดการณ์ว่า กิจกรรมดังกล่าวจะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า 3,000 ราย และเกิดการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 18 ล้านบาท ภายในเดือนกันยายน 2566 นี้ทั้งนี้ สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.discoverthenewyou.travel/Facebook: www.facebook.com/thailanddiscoverthenewyouLine Official Account: @tat-wellness.th และสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพภายใต้โครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป“นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะขานรับนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแล้ว ยังตอบโจทย์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เป็นกระแส และกำลังเติบโตอย่างมากในปัจจุบัน โดยนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า กิจกรรมนี้ จะช่วยดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ผลักดันตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยให้เติบโต เพิ่มตัวเลขมูลค่าทางเศรษฐกิจ จากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและกำลังซื้อ” นายอนุชาฯ กล่าว